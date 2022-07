Arde la interna macrista: García Moritán dijo que hay «disputas adolescentes» en la oposición

Entornointeligente.com /

Desde La Rural, García Moritán dialogó con Radio Rivadavia donde cuestionó en duros términos al Poder Ejecutivo al asegurar que «no tiene nada de credibilidad» y denunció que la sociedad se ve afectada por la crisis económica generada por el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner.

Informate más Agustín Rossi acusa a la oposición de «generar un clima golpista» «Esto es un desastre», dijo en relación a la escalada de los dólares paralelos registrada en las últimas semanas, luego de la salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía. Y añadió: «Pensá que durante dos años fuimos liderados por una persona que engañó a todos los argentinos, que mientras nos encerró estaba de joda en Olivos, no solamente en la fiesta de Fabiola, sino que además se escondió detrás de la falda de su mujer, y fue elegido por una persona que solamente gestionó su jubilación y su impunidad. No había manera de que esto no saliese mal. Ellos son una maquina de generar mentiras «, amplió.

Asimismo, sostuvo que el Frente de Todos busca llevar adelante un modelo de país «que fracasó» y agregó: «Cuando pasa este tipo de cosas es porque tenes gente que no sabe nada y que no tiene condiciones morales para llevar adelante nada, ni una empresa, sino que además lo rechazó la sociedad».

El economista consideró que «los argentinos no queremos esto» y no dudó en afirmar que quienes gobiernan «están empeñados a llevar un modelo de país que fracasó donde estuvo. El socialismo fracasó. No se puede hacer socialismo con pobreza, se puede hacer con riqueza».

Arde la interna macrista Respecto a una posible salida a la crisis, manifestó que «lo único que va a lograr apaciguar un poco la idea de un desastre en el horizonte es que desde la oposición empecemos a transmitir solidez, proyección, ideas». Sin embargo, cuestionó la falta de «madurez» por parte de la principal fuerza opositora.

«Nos falta un poco de madurez, estamos en la disputa adolescente de ver quién mide más, quién es más importante, sin tener en claro que vamos a hacer. En el momento en el que sepamos y lo comuniquemos, es clave empezar a gobernar y generar riqueza para que las personas vivan mejor», dijo.

Siguiendo esa línea, indicó que Juntos por el Cambio debe «terminar de entender cuál es el programa, porque hay diferencias entre las miradas de JxC, y sé que entre gente de bien, las miradas se resuelven pero debe hacerse porque después va a haber que respetar funciones y deberán estar alineadas. Es tan importante lo que tenemos que hacer, que debemos ayudar propios y ajenos. No vengan a pedir favores, negocios, es hora de resolver los problemas de los argentinos de verdad».

Por último, se manifestó en contra del reciente pedido de diálogo del oficialismo a la oposición: «Cuando tengo en frente personas que quieren destruir la Justicia y quieren armar un plan político en torno a la defensa de una señora que es indefendible -porque lo que buscan es la impunidad de Cristina-, no se puede hacer hacer nada. Si el mecanismo de resolución de conflictos como es la Justicia no funciona porque hay una persona que solo quiere torcerla para garantizar su impunidad, no tengo nada que hablar con ellos».

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com