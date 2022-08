Arcos de Valdevez tem novos centros de bicicletas e caminhadas

Entornointeligente.com /

Há novos apoios aos caminhantes e cicloturistas que se fazem aos trilhos de Arcos de Valdevez, que reforça assim a sua aposta no turismo de natureza – nos últimos tempos não tem faltado novidades, entre novo abrigo de montanha ou ligações da Ecovia do Vez, com o último troço do trajecto a chegar à aldeia de Sistelo, o chamado «pequeno Tibete português» , ou passadiços pela beleza das lagoas .

No concelho, já existia um Centro de Bicicletas e Caminhadas no Soajo, agora (desde sexta-feira), estão abertas ao serviço centros em Lamela, Giela, e no Mezio.

«Um deles encontra-se acoplado à edificação das piscinas municipais e o outro junto ao edifício recepção da Porta do Mezio», informa a autarquia.

As novas estruturas «complementam a rede de três pólos existentes no concelho, num investimento global de mais de 135 mil euros, em infra-estruturas, sinalética e equipamentos», acrescenta-se na apresentação.

Os centros, destaca-se, têm por ob melhorar a experiência turística e promover o espaço rural, através da fruição mais sustentada dos recursos naturais e patrimoniais, em Arcos de Valdevez.

Os percursos pelo concelho podem ser consultados em trilhos.arcosdevaldevez.pt .

