Archivos Nacionales: Trump se llevó 700 páginas de documentos clasificados a Florida

Entornointeligente.com /

Trump ha afirmado que desclasificó los materiales antes de que terminara su mandato el 20 de enero de 2021 y Joe Biden se convirtiera en presidente de los EEUU, pero ni Trump ni sus ayudantes han presentado ninguna evidencia documentada de tal desclasificación.

Washington — El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Washington con más de 700 páginas de documentos clasificados, incluidos algunos que contenían los máximos secretos del gobierno, cuando terminó su presidencia el año pasado, revelaron los Archivos Nacionales el martes.

La revelación se produjo en una carta fechada el 10 de mayo de la archivista estadounidense en funciones, Debra Steidel Wall, a uno de los abogados de Trump, Evan Corcoran, mientras rechazaba las afirmaciones de los representantes de Trump de que se debería permitir que el expresidente se quedara con algunos de los documentos alegando privilegio ejecutivo de su época en la Casa Blanca.

Wall describió la creciente alarma en la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia sobre el «daño potencial resultante de la forma aparente en que estos materiales fueron almacenados y transportados» a la propiedad de Trump en Mar-a-Lago en lugar de ser entregados a los Archivos Nacionales cuando su presidencia terminado, como lo exige la ley de EEUU.

Su carta decía que había «más de 100 documentos con marcas de clasificación» en las 15 cajas de materiales que el gobierno recuperó de Mar-a-Lago en enero, la primera de tres veces este año que el FBI y los archivistas estadounidenses han recolectado cajas de materiales clasificados. de la residencia de invierno y club privado de Trump en la costa atlántica.

ARCHIVO – El Servicio Secreto y los agentes de la ley locales se ven frente a la casa del expresidente Donald Trump en Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, el 9 de agosto de 2022. Trump y sus ayudantes entregaron más documentos en junio, y luego los agentes del FBI, actuando con una orden de registro aprobada por la corte, recuperaron otras dos docenas de cajas, incluidas 11 cajas de archivos clasificados el 8 de agosto, mientras registraban su oficina, un sótano de almacenamiento. área y otras habitaciones en la finca.

Algunos de los documentos recuperados han sido clasificados como «TS/SCI», que significa «Información compartimentada confidencial/de alto secreto», o etiquetados como «Programas de acceso especial», que contienen algunos de los secretos más guardados por el gobierno y se supone que sean vistos solo en instalaciones gubernamentales seguras, no en una residencia como Mar-a-Lago. Además de ser el hogar de Trump varios meses al año, es un club nocturno y un hotel de alto nivel para miembros que pagan cuotas.

Trump ha afirmado que desclasificó los materiales antes de que terminara su mandato el 20 de enero de 2021 y Joe Biden se convirtiera en presidente de los EEUU, pero ni Trump ni sus ayudantes han presentado ninguna evidencia documentada de tal desclasificación.

John Solomon, uno de los aliados de Trump en los medios de comunicación y uno de los enlaces del expresidente con los archivos, reveló por primera vez la carta de Wall el lunes por la noche y los archivos la publicaron el martes.

La nueva revelación se produjo cuando los abogados de Trump pidieron el lunes a un tribunal federal que impida temporalmente que el FBI revise los documentos recuperados de su patrimonio en Florida hasta que se pueda designar a un maestro especial para separar cualquier material cubierto por el privilegio ejecutivo y devolvérselo.

Los investigadores federales están investigando si Trump mantuvo ilegalmente los registros en Mar-a-Lago, argumentando en una orden de allanamiento que utilizó para el allanamiento del 8 de agosto que podría haber violado tres leyes estadounidenses, incluida la Ley de Espionaje de Estados Unidos.

The New York Times informó el lunes que, en general, el gobierno ha recuperado más de 300 documentos clasificados del patrimonio de Trump, incluidos materiales de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI, aunque el contenido del material no ha sido revelado.

Trump ha criticado los procedimientos, y su presentación legal calificó la búsqueda del FBI del 8 de agosto como un «movimiento sorprendentemente agresivo».

El fiscal general Merrick Garland dijo que había autorizado la búsqueda y que un magistrado federal la aprobó después de que el FBI afirmara en una declaración jurada que creía que se podría haber cometido un delito.

Los aliados de Trump han afirmado que tenía una «orden permanente» para desclasificar el material sacado de la Oficina Oval de la Casa Blanca, pero no se ha presentado ningún documento que lo confirme.

Luego de la búsqueda del 8 de agosto, algunas de las organizaciones de noticias más grandes de EEUU pidieron al magistrado federal Bruce Reinhart en Florida que hiciera pública la declaración jurada del FBI que detalla la causa probable para realizar la búsqueda. El Departamento de Justicia se opone a la publicación del documento por temor a que ponga en peligro su investigación y divulgue los nombres de los testigos que cooperaron.

El juez de primera instancia dijo que estaba considerando publicar una versión redactada de la declaración jurada, pero reconoció el lunes que si se tachaban partes clave, como lo solicitaron los fiscales del gobierno, su publicación sería prácticamente insignificante. Ha ordenado a los fiscales que presenten las redacciones propuestas para el jueves.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com