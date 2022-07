Arce se desahoga, habla de economía y dice que cuando llegó al Gobierno no había ni un bolígrafo en su despacho

Entornointeligente.com /

El presidente del Estado, Luis Arce, tuvo su primera entrevista in extenso en un medio de comunicación y que fue muy publicitada. El mandatario aprovechó la instancia para hablar de su gestión, de los futuros proyectos para las regiones y de cómo encontró el Gobierno tras la salida de Jeanine Áñez.

«Habían proyectos y construcción de carretas paralizados, en fin, todo ello configuraba un panorama sombrío para poder volver a poner en funcionamiento todo, se requería plata y no había. Nos pusimos a trabajar, nosotros sabíamos que (la economía) estaba mal, pero no tan catastrófica. Cuando entré al despacho no había ni un bolígrafo para el presidente», aseguró en el programa Jach’a Uru de Radio San Gabriel.

Arce dijo que en 2020, luego de ser posesionado, había sueldos impagos, servicios sin pagar y aseguró que el gobierno de Áñez se ocupó de la pandemia sin cuidar la economía. Ante ello, enfatizó que una de las primeras acciones de su gestión fue el pago del Bono contra el hambre.

«Poco a poco hemos ido mejorando en un contexto desfavorable. Bolivia es una isla, todos los países tiene problemas de inflación, devaluación, de recesión y nosotros estamos creciendo y con baja inflación que contrasta con todo lo que se está viviendo en el mundo», afirmó el jefe de Estado y agregó que hay afanes de «grupos desestabilizadores».

El 2021 la inversión pública incrementó a $us 2.000 millones. Mientras tanto, este año está presupuestado más de $us 5.000 millones.

Los comunicadores aymaras Antonio Gutiérrez y Milka Quispe entrevistaron a Arce la mañana de este sábado sobre diferentes temas. Recordaron las entrevistas que tuvieron con Evo Morales cuando fue presidente.

Nuevos proyectos

Los anuncios de proyectos no se dejaron esperar, Arce anunció que está en camino una planta de diesel y de agroquímicos para dejar de importar productos.

Asimismo, dijo que Sorata tendrá su hospital, habrá un centro de medicina nuclear para Santa Cruz, y se hará un monitoreo de calidad educativa.

«Estamos teniendo superávit en la balanza comercial, estamos teniendo crecimiento económico, estamos disminuyendo el desempleo, estamos reduciendo la pobreza, estamos reduciendo la brecha entre ricos y pobres», destacó y recordó que estos logros son resultado de la reactivación del modelo económico que apuesta, entre otros factores, a la inversión y redistribución de la riqueza.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com