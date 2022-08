 Arce no mencionó «golpe de Estado» en su discurso

Entornointeligente.com /

El presidente Luis Arce no mencionó la palabra «golpe de Estado» en su discurso presidencial de este sábado en Sucre. El hecho es resaltado por el alcalde de La Paz, Iván Arias. «Yo valoro que el Presidente (Arce) haya dejado de hablar y echar la culpa al supuesto golpe de Estado, que nunca hubo y que ya se ha develado, y que más bien mire hacia adelante y miremos todos los bolivianos hacia adelante», dijo el alcalde. El presidente Luis Arce se refirió en su discurso, de más de 50 minutos, a los personajes importantes de la historia de Bolivia, además de la economía, seguridad alimentaria, salud, y denunció presuntos intentos de desestabilización al Gobierno. Arias consideró que este es un gran avance para la reconciliación. Por su parte, el analista político Marcelo Arequipa explicó que el hecho de que el presidente no haya mencionado la palabra golpe de Estado o incluso a Jeanine Añez, no significa que su percepción, sobre los hechos del 2019 haya cambiado. «La posición política del presidente y del vicepresidente, respecto a lo que ellos denominan gobierno de facto y golpe de Estado no ha cambiado, no creo que haya cambiado en absoluto en ese sentido», dijo el analista.

