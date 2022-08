Arce estará en Santa Cruz entregando obras por su aniversario

Entornointeligente.com /

Pese a que el gobernador cruceño, Fernando Camacho, haya anunció que no invitará al presidente Luis Arce a los actos por la efeméride departamental, el Gobierno afirmó que el mandatario estará en ese departamento entregando obras y anunciará inversiones por su aniversario. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que ante la decisión asumida por el gobernador, la administración de Arce responderá con trabajo y gestión. Para ello, dijo se prepara la agenda de actividades que cumplirá en ese departamento. Aseguró que la administración gubernamental está al margen de la confrontación y que, por el contrario, sigue una línea de diálogo y gestión. «Trabajemos y hagamos gestión, como pide la población», insistió. Mientras que el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, señaló que «Santa Cruz no es de (Fernando) Camacho y sus cinco amigos. El camba va a su fiesta sin pedir permiso a nadie y yo voy a estar presente en la efeméride de Santa Cruz». En su criterio, la decisión de no invitar a autoridades nacionales es para «esconder su mala gestión». Recordó que el puente sobre el río Piraí, el cual anunció como «regalo» para el departamento, corresponde a la gestión del exgobernador Rubén Costas. «Es la vergüenza, quiere ocultar lo que no hizo en dos años. No ha mostrado ni una sola infraestructura y por eso se quiere apropiar de un puente que no es de él», agregó. Camacho decidió que no se invitará a autoridades nacionales para evitar que ocurran incidentes, como el pasado año, cuando se iniciaron incluso procesos por discriminación. Aseguró que se mantendrá esa medida hasta que el Gobierno «respete la lucha cruceña» y no quiera imponer una bandera, en referencia a la wiphala que fue izada el pasado año en la plaza 24 de Septiembre, hecho que causó la molestia de autoridades cruceñas.

