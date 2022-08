Arbitrariedades, manipulaciones y oportunismo

Entornointeligente.com /

Muchos buenos camaradas, en Venezuela y desde el exterior, han solicitado que exprese mis puntos de vista acerca del próximo 16º Congreso del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Con esa intención va esta breve serie de artículos, aspirando a aportar elementos para un análisis individual y colectivo, con miras al tan necesario y postergado debate sincero y descarnado de quienes vindicamos el ideal comunista.

LAPSOS ESTATUTARIOS

Los Estatutos vigentes del PCV, en el artículo 54, claramente establecen:

«[…] El Congreso debe convocarse cada 4 años , pero el Comité Central podrá prorrogar su realización por un año más con una votación de 2/3 partes de sus Miembros principales . […]» [1]

El pasado Congreso del Partido se realizó del 22 al 25 de junio de 2017, por ende, es indiscutible que correspondía realizar el 16º Congreso en junio de 2021 , o a más tardar en junio de 2022 .

Sin embargo, la camarilla entronizada en el Buró Político atrasó su realización hasta noviembre de 2022 , para intentar garantizar que se haga sin «fisuras» y asegurar la continuidad en sus cargos.

No faltará quien alegue: «Bueno, aunque son sólo cinco meses fuera del límite estatutario»; pero resulta que ya los Estatutos prevén un tiempo para contingencias, y es de un año, no de 17 meses. Además –conociendo las consabidas acusaciones de «dogmático» o «antidialéctico», que tanto les gusta vociferar–, la realidad es que este BP selecciona qué normas estatutarias cumplir y cuáles no, según sus intereses .

También habrá quien diga: «Fue por la pandemia del COVID-19»; pero esa manoseada excusa se rebate con facilidad:

1º) En el segundo semestre de 2021 se flexibilizaron sensiblemente las restricciones que aún había para el transporte nacional ;

2º) Hubo Partidos Comunistas que, en aras de cumplir con sus lapsos estatutarios, hicieron su Congreso durante la pandemia , reduciendo la cantidad de delegados, como el portugués (PCP) y el de Grecia (KKE), en noviembre de 2020 y junio de 2021, respectivamente;

3º) No es la primera vez que el BP retrasa un Congreso violando los Estatutos, para tener tiempo de acallar voces críticas. El 14º Congreso se hizo en agosto de 2011, por lo que el 15º Congreso debía realizarse en 2015 y a más tardar en agosto de 2016 , pero lo llevaron hasta junio de 2017 [2] sobre todo por el descrédito que acumulaba la política de esa dirección y que se acrecentó por los desastrosos resultados obtenidos en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 (0,83% de los votos).

DOS DATOS DESTACABLES

No es un aspecto menor el hecho de que estatutariamente la prórroga de un año debía ser aprobada por al menos 2/3 de los miembros principales del Comité Central (CC); pero en la reunión en que la presentaron y votaron, el 19º Pleno (12 y 13 de diciembre de 2020 ), no cumplieron ese requisito básico .

Por ende, no es para sorprenderse que el Boletín del 19º Pleno del CC nunca se haya conocido.

Lo que pasa es que posponer el 16º Congreso, y convocar en su lugar una Conferencia, ya era una decisión tomada por este BP –antes de siquiera presentarlo al 19º Pleno del CC –, como puede evidenciarse en declaraciones del secretario general perpetuo una semana antes:

« En el caso del Partido Comunista, incluso, tenemos la obligación , y lo haremos posiblemente para los primeros meses de 2021 , febrero, marzo, de convocar una Conferencia Nacional de nuestro Partido » [3]

MANDATO ESTATUTARIO

Adicionalmente, el artículo 55 de los Estatutos ordena:

«[…] El Comité Central al emitir la convocatoria , fijará en el Reglamento del Congreso la base de representación de las Células , así como los criterios de participación de la Juventud Comunista de Venezuela […]»

Para cualquiera, militante o no, quedaría claro que en la misma reunión en la que el CC del PCV apruebe la «Convocatoria» del Congreso deberá aprobar el «Reglamento de Participación» , sin embargo –y sin que sea de extrañar–, esto no fue lo que propuso el BP [4] ni lo que finalmente aprobó el CC, como consta en el encabezamiento del « Reglamento de Participación »:

« El XXVI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, reunido en Caracas los días 18 y 19 de marzo de 2022 , […] convocó el XVI Congreso Nacional del PCV , y […] el XXVII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), reunido los días 24 y 25 de junio de 2022, aprueba el presente REGLAMENTO de PARTICIPACIÓN y del PROCESO CONGRESUAL del XVI CONGRESO NACIONAL del PARTIDO COMUNISTA de VENEZUELA (PCV). »

DISYUNTIVA HISTÓRICA

La crisis que se ha agudizado en el Partido no es generacional ni por puestos, sino que expresa la contradicción antagónica entre la necesidad de la reconstrucción revolucionaria del PCV versus seguir manteniendo a un grupúsculo de oportunistas que secuestró la dirección del Partido (y la JCV) e impuso un régimen personalista y autoritario que usurpa funciones, restringe la democracia interna, y ha traicionado sistemáticamente los principios fundacionales y objetivos estratégicos de los comunistas venezolanos.

[1] Título IV «La organización, funcionamiento y estructura leninista del Partido», Capítulo VIII «Del Congreso Nacional del PCV».

[2] El 14 de septiembre de 2014 y el 20 de enero de 2016 presenté al BP propuestas para hacer el 15º Congreso cumpliendo los Estatutos, pero ambas fueron desoídas.

[3] Oscar Ramón Figuera, entrevista con Luis Bonilla-Molina , 4 de diciembre de 2020.

[4] Propuestas del BP al CC sobre el 16º Congreso, enviadas el 16 de marzo de 2022.

