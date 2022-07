Arábia Saudita abre espaço aéreo a todas as companhias aéreas. Israel e EUA aplaudem

Entornointeligente.com /

A Arábia Saudita anunciou esta sexta-feira a suspensão das restrições para que «todas as companhias aéreas» usem o seu espaço aéreo, num aparente gesto de abertura a Israel antes da visita do presidente americano, Joe Biden.

A autoridade de aviação civil «anuncia a decisão de abrir o espaço aéreo do reino a todas as companhias aéreas que cumprirem os requisitos da autoridade para sobrevoar», informou a entidade num comunicado divulgado pelo Twitter.

Segundo um comunicado divulgado pela Casa Branca, o presidente americano «recebe com satisfação e elogia a decisão histórica».

Subscrever «Esta decisão é o resultado da diplomacia contínua e de princípios do presidente com a Arábia Saudita ao longo de muitos meses, que culminaram com a sua visita hoje», declarou no comunicado o conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan.

Também Israel saudou a decisão da Arábia Saudita, que considera uma medida que «fortalece» as relações entre o Estado judeu e países do Médio Oriente.

«Agora é oficial. Os voos israelitas serão permitidos no espaço aéreo da Arábia Saudita (…), o que ajudará a fortalecer as relações entre Israel e outros países do Médio Oriente», disse ministro dos transportes de Israel, Merav Michaeli, num comunicado.

O primeiro-ministro israelita, Yair Lapid, agradeceu «à liderança saudita por abrir o seu espaço aéreo».

«Este é apenas um primeiro passo. Continuaremos a trabalhar, com a cautela necessária, pela economia, segurança e para o bem dos cidadãos de Israel», acrescentou Lapid.

O primeiro-ministro israelita também agradeceu ao Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por «longas, intensas e secretas negociações diplomáticas entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos» para chegar a este anúncio.

A Arábia Saudita tem sido o centro das atenções da visita de Biden, apesar de o chefe de Estado ter dito que trataria o reino do Golfo como um «pária» pelo assassinato, em 2018, do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

Biden tem previsto viajar diretamente de Israel à Arábia Saudita. Será a primeira vez que um presidente americano voará do Estado judaico a um país árabe que não o reconhece.

O seu antecessor, Donald Trump, fez este trajeto no sentido inverso em 2017.

Riade tem dito que manteria a postura tradicional da Liga Árabe de não estabelecer relações oficiais com Israel, enquanto não se resolver o conflito com os palestinos.

No entanto, o reino não se opôs a que seus aliados, os Emirados Árabes Unidos (EAU), estabelecessem relações diplomáticas com Israel em 2020, seguidos do Bahrein e de Marrocos sob os Acordos de Abraão, auspiciados por Washington.

Pouco depois destes acordos, a Arábia Saudita permitiu que um avião israelita sobrevoasse seu território a caminho de Abu Dhabi e anunciou que permitiria a passagem de aviões de «todos os países» que se dirigirem aos EAU.

O anúncio de sexta-feira suspende as restrições para voos com origem e destino em Israel e para aviões israelitas.

Segundo a autoridade de aviação civil, a decisão foi tomada «para complementar os esforços do reino por consolidar sua posição como um centro mundial que conecta três continentes».

