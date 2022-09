Araujo se reunió con Xavi y médico del Barça para evaluar si se opera o no: se aguarda decisión

Entornointeligente.com /

Este lunes Ronald Araujo asistió a la Ciudad Deportiva del Barcelona para reunirse con Xavi , entrenador del equipo, y Richard Pruna, médico del club, para decidir si debe operarse o no .

El zaguero uruguayo sufrió una avulsión del tendón del aductor largo de la pierna derecha el pasado viernes en el amistoso entre Uruguay-Irán.

Cuando faltan poco menos de dos meses para que la Celeste debute en el Mundial de Qatar 2022, el jugador debe decidir si se opera o no. La lesión se estima que lleva un tiempo de recuperación de uno a dos meses dependiendo de su evolución.

En caso de no operarse a Araujo le permitiría llegar al Mundial, pero sin rodaje. En Barcelona los antecedentes de Samuel Umtiti en 2018 y Ansu Fati en 2022, donde esquivaron el quirófano y luego no volvieron en las mismas condiciones, siguen estando muy presentes y no quieren que se repita la historia.

La situación preocupa además a Diego Alonso , DT Celeste, teniendo en cuenta que también tiene en sanidad a Diego Godín (tendinopatía rotuliana), José María Giménez (tratamiento en su rodilla) y Sebastián Coates (molestia en el posterior).

Por eso cuando Uruguay enfrente este martes a Canadá (13.00 horas) en el último amistoso de preparación, el Tornado acudirá a Leandro Cabrera, Agustín Rogel, Sebastián Cáceres o Martín Cáceres y Matías Viña que pueden desempañarse como zagueros.

