Arabia Saudita arresta a tiktoker por «comentario sugerente»

Una influencer con más de 5 millones de seguidores en TikTok ha sido arrestada por las autoridades de Arabia Saudita por «ir contra la moral pública».

Tala Safwan, una mujer egipcia que vive en la capital saudita Riyadh fue detenida tras una transmisión en vivo con una ciudadana saudí.

Conversando con la otra mujer, Safwan hace comentarios aparentemente de doble sentido al invitar a la mujer a su casa asegurando que «todo el mundo estaba dormido» y que «no le iban a escuchar gritar».

La influencer aseguró que el comentario había sido malentendido ante críticas de usuarios, indicó la BBC .

Autoridades publicitan su arresto «La policía de Riyadh arrestó a un residente que apareció en una transmisión hablando con otro con contenido sexual y sugerencias que perjudicarían la moral pública», indica un tuit de autoridades de Arabia Saudita.

El tuit muestra parte de la transmisión en vivo, pero con la imagen editada para que no se vea el rostro de Safwan ni quien la acompaña.

El video del intercambio que causó indignación en Arabia Saudita está en Twitter y sin censura.

That is why it’s trend but I don’t think she meant what u’re guys thinking of like her face was innocent. 🤷‍♂️ #تالا_تسيء_للمجتمع pic.twitter.com/ltnLrlKh37

— عِنَـانْ☁️ (@ali7cx) July 23, 2022

Tala Safwan, quien también tiene 800 mil seguidores en Instagram, escandalizó a muchos usuarios del país ultraconservador. Muchos usuarios celebraron su arresto con un hashtag que asegura que ofende a la sociedad.

Con información de RPP

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

