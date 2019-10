AR en los deportes: El espectacular triunfo de los Astros de Houston #houston #MLB #JoseAltuve

Entornointeligente.com /

Los Astros de Houston se convirtieron en el primer equipo en las mayores en ganar dos juegos y pasar a una serie mundial con dos walk off en la misma serie. José Altuve se convirtió en el jugador más valioso de la serie. Ahora buscará en la serie mundial unirse a los latinos: Salvador Pérez, David Ortiz, Pablo Sandoval y Edgar Rentería como los últimos en hacerlo en estos clásicos. Para esta Serie Mundial entre Astros/Nacionales estará la élite de los lanzadores abridores por ambos equipos. Es la primera postemporada donde estarían cinco de los mejores diez lanzadores del negocio actualmente. Es la primera Serie Mundial desde 1945 donde accionarán seis de los mejores lanzadores en promedio de carreras limpias en grandes ligas en una temporada según Elías Sports. José Altuve con su jonrón vs Chapman se una a una lista elite de jugadores que han conectado jonrones para que su equipo logre pasar de ronda. Otros: Aarón Boone, Chis Chamblis y Magglio Ordoñez. Para Altuve fue su quinto walk off pennnant. Para los Yankees ha sido una década dura. La última vez que duraron diez años sin ir al clásico de octubre fue en el 1910. Cien años han pasado. Los protagonistas del medio de la alineación de los Mulos no pudieron hacer el trabajo. Los dominicanos Encarnación y Sánchez estuvieron muy por debajo en todo el play off. Los Yankees deben ir al mercado para suplir la ausencia de CC Sabathia. Buscaran la opción de Edwin Encarnación y tratarán de seguir fortaleciendo su bullpen.

Entornointeligente.com