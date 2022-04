Aqui na Bairrada, a maior mostra de vinhos e sabores da região, volta em Maio

Entornointeligente.com /

«Já sem máscaras e com algumas novidades», como destaca a organização do Aqui na Bairrada, voltam a celebrar-se » os vinhos, a gastronomia e a cultura da região», dois anos depois da edição que renovou o certame: será nos dias 7 e 8 de Maio no Pavilhão de Desportos de Anadia.

Este ano, estão confirmados 35 produtores de vinho e 12 espaços de iguarias regionais. O evento contará também com espaço dedicado aos mais novos, «onde vão poder vestir a pele» de exploradores da Bairrada».

Em destaque, Bairrada em Privado, anunciado como um «espaço nobre, onde «enófilos ou acérrimos exploradores vínicos vão ter o privilégio de provar vinhos raros». Há «hora marcada, sommelier de serviço» e um vale de 15 euros dá direito a «degustar três vinhos distintos, em ambiente intimista, para uma prova focada, com duração de 15 a 20 minutos». Em cada dia, informa a organização, vão estar disponíveis nove vinhos, distribuídos por três horários e duas rondas. A inscrição é obrigatória e feita na recepção do evento.

No Museu do Vinho Bairrada, «paredes meias com as instalações da Comissão Vitivinícola da Bairrada», haverá duas provas comentadas. O mote é «10 Anos, 10 Vinhos». As provas, uma de brancos e espumantes e outra de rosados e tintos. O crítico de vinhos Luís Ramos Lopes fará uma retrospectiva vínica e cada prova custa 25 euros (compra do acesso é feita no evento. Entre o pavilhão e o museu há transporte (com inscrição prévia gratuita).

Foto Aqui na Bairrada 2019 Comissão Vitivinícola da Bairrada Mas nem só de vinhos se faz a festa. Há outra novidade: Baptismos de Balão , entre as 18h e as 21h. As inscrições são no local, conforme disponibilidade, e cada experiência custa 2 euros para adulto e é grátis até aos 12 anos.

A organização do Aqui na Bairrada é da Comissão Vitivinícola da Bairrada, da Rota da Bairrada e do Município de Anadia, contando com o apoio da entidade Turismo do Centro de Portugal e do Instituto da Vinha e do Vinho.

Para o acontecimento são esperados cerca de cinco mil visitantes, disse o presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB), Pedro Soares, à Lusa. «Este é um dos primeiros eventos onde as pessoas vão participar sem estar com máscara, o que também é de assinalar», destacou.

«Nesta edição esperamos um crescimento, pois as pessoas já tiveram oportunidade de ver como foi a primeira edição. Depois de um interregno de dois anos, por causa da pandemia, julgo que estamos todos cheios de vontade de nos encontrarmos e estarmos uns com os outros neste tipo de ambientes», sublinhou.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com