'Aqueles que brincam com fogo só vão se queimar', diz Xi Jinping a Joe Biden ao falar sobre Taiwan

28/07/2022 13h53 Atualizado 28/07/2022

Joe Biden volta a afirmar que EUA defenderiam Taiwan em caso de invasão, mas ameniza tom

Xi Jinping, o líder da China , disse a Joe Biden, dos Estados Unidos , que os americanos devem respeitar o princípio de «uma China » em relação a Taiwan e garantir que suas ações sejam consistentes com suas palavras, informou a mídia estatal chinesa.

«Aqueles que brincam com fogo só vão se queimar, espero que o lado dos EUA possa ver isso claramente», afirmou Xi.

Xi e Biden tiveram uma conversa telefônica nesta quinta-feira (28). O telefonema durou mais de duas horas. Taiwan foi um dos temas do diálogo.

A Casa Branca disse que a ligação começou às 8h33 (9h33 no horário de Brasília) e terminou às 10h50. Autoridades dos EUA disseram que a conversa teria uma agenda ampla, incluindo a discussão da invasão da Ucrânia pela Rússia, que a China ainda não condenou.

As autoridades chineses que descreveram que o tema de Taiwan surgiu na conversa. A China se opõe firmemente à independência de Taiwan e à interferência de forças externas, disse Xi.

As autoridades dos EUA veem a conversa como outra chance de administrar a competição entre as duas maiores economias do mundo, cujos laços estão cada vez mais ofuscados pelas tensões sobre Taiwan, democraticamente governada, que Xi prometeu reunir com o continente, pela força, se necessário.

Contexto: visita de Nancy Pelosi a Taiwan

A presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, está planejando uma visita a Taiwan, de acordo com a mídia americana.

Pequim tem emitido alertas crescentes sobre repercussões caso Pelosi visite Taiwan, uma medida que seria uma demonstração significativa, embora não sem precedentes, do apoio dos EUA à ilha, que diz estar enfrentando ameaças militares e econômicas chinesas.

Washington não tem relações oficiais com Taiwan e segue uma política de «uma só China » que reconhece Pequim, não Taipé, diplomaticamente. Mas os EUA são obrigados, pela legislação do país, a fornecer à ilha os meios para se defender, e a pressão vem aumentando no Congresso por um apoio mais explícito.

«Trata-se de manter as linhas de comunicação abertas com o presidente da China , uma das relações bilaterais mais importantes que temos, não apenas naquela região, mas em todo o mundo», disse o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca John Kirby a repórteres na quarta-feira.

Uma pessoa informada sobre o planejamento da ligação disse que o governo Biden acredita que o envolvimento direto entre os líderes é a melhor maneira de diminuir as tensões sobre Taiwan.

