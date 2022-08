«Aquí las personas no son importantes»: Milad se abrió a posible salida de Cagigao

Entornointeligente.com /

Francis Cagigao podría estar viviendo sus últimos meses como director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile. Hay rumores sobre una posible salida.

En ese sentido, el presidente de la ANFP, Pablo Milad , no quiso confirmar la continuidad del español.

«Todos tenemos fecha límite, que es el 31 de diciembre. Nunca en el fútbol hay que pensar en las personas, si no que en los proyectos. Cuando uno asume como presidente espera tener un proyecto», reconoció el timonel del organismo de Quilín.

Milad habló sobre el proyecto en que trabaja con Cagigao. «Lamentablemente no había un proyecto en desarrollo, que lo habría seguido feliz. Por eso se inicia este plan de fútbol formativo, que es la base del cambio, de mayor formación y menos competición. Por eso separamos el fútbol formativo hasta los 17 años, del fútbol de proyección o más competitivo. A veces se saltan procesos dentro de la formación para sacar rendimiento, y nos hemos dado cuenta con la evaluación que hemos hecho, porque los jugadores llegan con falencias de formación. La idea es que los chicos lleguen maduramente formados», añadió.

Además, agregó: «Yo tampoco sé si sigo, pero el proyecto va a caminar independiente de las personas. Aquí las personas no son importantes, lo que importa es el proyecto y el camino que tenemos que recorrer como fútbol chileno, esta proyección en un proceso longitudinal de desarrollo, como una base sólida para hacer un cambio».

Por último, sobre su reelección a presidente de la ANFP, sostuvo: «Yo ahora no lo he visto, estoy abocado 100 por ciento a trabajar. Si me llegaran a pedir los clubes que siga, lo voy a hacer. He hecho la pega. Hemos tenido una administración muy complicada, con juicios, con dineros no pagados por sponsors, la pandemia también fue un obstáculo bastante grande en el desarrollo, pero uno sigue con la misma convicción. Nunca esperando que me feliciten. Si los clubes me lo piden, seguiría feliz con el proyecto. Y si no, también aportaría con un granito de arena desde afuera». ¿Encontraste algún error? Avísanos

