APUSB, IPP -USB y CAPAUSB: «¿Quién se queda con el dinero de los profesores?»

Los presidentes de la Asociación de Profesores, el Instituto de Previsión del Profesorado y la Caja de Ahorros del Personal Académico de la Universidad Simón Bolívar,

hicieron un pronunciamiento conjunto en el límite de la existencia de estas entidades, dado el manejo en nada escrupuloso del dinero que pertenece a los docentes universitarios, que tiene más de un año sin ser entregado por el gobierno a dichas instituciones, hecho que tiende a acabarlas definitivamente.

Para el presidente de la Asociación de Profesores de la USB, Wiliam Anseume, es «premeditada la vulneración económica que procura acabar con las asociaciones de profesores y los sindicatos nacionalmente. Le quieren achacar la culpa de este robo, ya que no puede llamarse de otra manera, al poco escrupuloso mecanismo de control social que mientan Sistema Patria. La verdad es que el ataque contra los derechos humanos de la libertad de asociación y de sindicación es absolutamente deliberado. Desde el poder no quieren que exista disidencia ni adversidad de ningún tipo. Los sindicados y gremios son libres e independientes. Alguien, alguna dependencia del régimen, obtiene el dinero de la afiliación de los profesores y no lo entrega a la Asociación. Desde enero no nos pagan el único medio de sostén de nuestro gremio. No hemos podido pagar a los empleados durante meses. Del Seguro Social nos reclaman el pago de su afiliación que ha resultado imposible este año. Son Bs. 36. 231,7O devaluados permanentemente, casi cuatro mil dólares en este momento, lo que nos adeudan en la APUSB. Es una apropiación indebida. Imposible subsistir de este modo. Estamos paralizados hace meses. Esta situación nos lleva a desaparecer».

Por su parte, Omar Pérez Avendaño, presidente del IPP-USB indica que «el problema mayor que presentamos por la falta de entrega desde junio de 2021 de los recursos aportados por los profesores para el Instituto de Previsión, descontados por la Plataforma Patria de sus sueldos, es la dificultad de avanzar en la protección en salud, en las medicinas, en los seguros de vida, de hospitalización, cirugía y maternidad, en el funerario, en toda la atención social que durante décadas le ha brindado esta institución a los profesores. Esto va rumbo a una parálisis de no seguir recibiendo los recursos. Son en total Bs. 116.519, o sea más de veinte mil dólares que nos llevan a paralizar planes permanentes de atención social y de salud para nuestro personal académico».

María Guerra, presidente de la Caja de Ahorros de la USB categórica también manifestó:

«La falta de recursos nos ha llevado a paralizar las actividades ya que no es posible atender las responsabilidades ni cumplir siquiera las mínimas acciones tales como otorgar préstamos inmediatos de emergencia al personal académico, ni los auxilios de montepío, debido a la comprometida situación por la que atraviesa nuestra institución. Lo más grave es que al personal académico se le ha venido descontando a través del Sistema Patria el 10% mensual de su sueldo, pero este dinero no ha ingresarlo a la cuenta de la caja de ahorros desde mediados del año 2021, lo cual imposibilita realizar las actividades propias contempladas en sus objetivos. En nuestro caso, son dos millones ciento ochenta y cuatro mil bolívares lo que nos adeudan, incluido lo que nos deben desde el año pasado, lo cual es más de trescientos mil dólares»

Los tres dirigentes de la USB coinciden en señalar la indefensión insólita en que se encuentran estos entes ante la agresión que significa retener indebidamente los recursos que pertenecen a los profesores de esa universidad. Este proceder despótico ha generado un efecto perverso y dañino para estas instituciones y sus miembros.

