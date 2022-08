Apurímac: liquidan incendio forestal en sector del santuario nacional de Ampay

Entornointeligente.com /

Participaron de forma activa para liquidar el fuego , los integrantes de las compañías de bomberos de Abancay y Tamburco, personal del Serenazgo de la municipalidad provincial de Abancay , guardabosques bomberos forestales del Sernanp , comuneros y lugareños. El dantesco incendio se inició el sábado 30 de julio y según representantes del Sernanp, los daños ocasionados bordearían las 200 hectáreas de terreno , indicó el COER. ??Último minuto: Incendio en el Santuario Nacional de Ampay – Sernanp y su zona de amortiguamiento fue LIQUIDADO. pic.twitter.com/Z66jv3apCX

— SERNANP (@SERNANP) August 2, 2022 La Dirección Regional de Defensa Civil Apurímac hizo las coordinaciones respectivas con representantes de las entidades comprometidas, a fin de sofocar el fuego. Sobre el particular se solicita a la ciudadanía mayor responsabilidad, con el objetivo de evitar otros incendios forestales en la región, pues estos siniestros son suscitados por negligencia de personas de la localidad. Por esta irresponsabilidad —remarca el COER— se destruyen grandes extensiones de terreno, bosques y árboles, así como la fauna silvestre , pérdidas irreparables que demoran años en recuperarse. Lea también: Cusco: autoridades extinguen incendio forestal que afectó a la comunidad de Chihuaco Ante esta situación remarca a la población, principalmente a los campesino, » evitar las prácticas ancestrales como la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un incendio forestal, no hacer fogatas por más precauciones que se tengan, ya que una flama puede provocar un gran incendio». Además, recuerda no dejar nada inflamable en el campo, no prender fuego en los terrenos, apagar el fuego de inmediato. Si ves una fogata o el inicio de un incendio se debe cercar con ramas verdes o arrojar agua o tierra, remarca. Más en Andina: Montañista ecuatoriano Roberto Suárez murió cuando escalaba el Huascarán, la montaña más alta del Perú con 6,768 metros https://t.co/quYnbkJAOx pic.twitter.com/KE3sy8lBko

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 2, 2022 (FIN) NDP/TMC/JOT Publicado: 2/8/2022 Noticias Relacionadas Serfor, gobiernos regionales y Midis se unen para que disminuyan incendios forestales Cusco es la región con mayor cantidad de incendios forestales y daños en lo que va del año Incendios forestales: hasta el 12 de julio se emitieron 449 alertas de siniestros en Perú Acumulación de días secos como en 2005 puede generar incendios forestales, advierte IGP

