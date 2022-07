Entornointeligente.com /

10 de julio de 2022.- El pasado 18 de junio en Guasdualito, estado Apure, en un acto de la Milicia Bolivariana, fueron [email protected], sin mediar palabra ni presentar orden de tribunal, Antonio Márquez, Luis Rodríguez, Braulio Márquez, Ariana Alcalá, Grismaldo Díaz, Yorlis Fernández y Jesús Pérez. Cinco de estas personas pertenecen al Autogobierno de la Ciudad Comunal Simón Bolívar, exitosa y profunda experiencia de Poder Popular, ubicada en Páez, Apure, zona fronteriza con Colombia, con un papel clave en la defensa de la soberanía. Dos de estos compañeros no forman parte de la Ciudad Comunal Simón Bolívar, pero son también comuneros, milicianos, con responsabilidades, tareas y liderazgo clave en la construcción del poder popular en la frontera, en las parroquias Guasdualito y San Camilo de Páez. Todos, incluida Ariana Alcalá, que es además concejala, integran la Milicia y militan en el PSUV, con amplio reconocimiento en todo el municipio Páez por su liderazgo y compromiso chavista, por su honestidad y patriotismo. Desde un primer momento, se hicieron presente numerosas muestras y expresiones de solidaridad, no solo en Venezuela sino en distintas partes del mundo, exigiendo respeto a sus derechos y la inmediata liberación de los 7 comuneros presos. Luego de la detención ilegal los mantuvieron [email protected] durante 13 días, hasta el 1 de julio, cuando sus familiares pudieron finalmente verles. En este lapso se les privó de su derecho a la defensa y al debido proceso, y no se permitió acceso a la Defensoría del Pueblo. El encuentro con familiares se dio en Ramo Verde, donde finalmente se les ubicó luego de una intensa búsqueda. Según se supo entonces, fueron trasladados antes a San Fernando de Apure y luego a Caracas, todo ello sin notificaciones legales. A la fecha, el abogado no ha podido juramentarse para la defensa, por lo cual se cumplen 20 días de vulneración de su derecho a la defensa. Solo pudo hacerlo por Grismaldo Díaz pero sin poder acceder al expediente. Ante estos graves hechos de vulneración de derechos fundamentales, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora se hace algunas preguntas, en función del debate revolucionario, de la justicia, del análisis y de la necesaria rectificación que debe haber con respecto a este tipo de prácticas: Si existe alguna razón para investigar a estos compañeros, ¿por qué no se procedió legalmente con una investigación ante órganos competentes y a través de un tribunal para generar una orden de detención? ¿Por qué obviar el debido proceso? Una vez detenidos, a pesar de la ilegalidad de la detención, ¿por qué se los incomunicó y no se les permitió llamar telefónicamente a sus familiares, la asistencia de una abogado y el contacto con el defensor del pueblo en Páez? ¿Por qué fueron trasladados a San Fernando y luego a Caracas de forma secreta, sin informar ni a la Defensoría del Pueblo ni a abogados ni a familiares, a sabiendas de que ya se había hecho pública su detención y su búsqueda activa? ¿Cuál es el objetivo de esta secuencia de vulneración de derechos fundamentales contra compañeros que realizaban labores políticas y organizativas clave en el territorio de frontera, en materia electoral y de defensa de la soberanía de la patria? Finalmente hicieron un llamado a las autoridades a investigar a los funcionarios responsables de este atropello. «!No desmayaremos en la lucha, seguimos exigiendo justicia, nuestros compañ[email protected] son [email protected] patriotas, no delincuentes!

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com