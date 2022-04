Apuração do Grupo Especial é nesta terça-feira, a partir das 16h, e em seguida, a vez da Série Ouro; acompanhe a divulgação das notas

Entornointeligente.com /

RIO — A emoção dos desfiles na Sapucaí se transformou em expectativa para as 12 escolas do Grupo Especial. Nesta terça-feira, todas as atenções vão estar voltadas para a Praça da Apoteose, quando a partir das 16h está previsto o início da apuração dos resultados das apresentações, com a leitura das notas dos 45 jurados em nove quesitos (bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira). A apuração da Série Ouro acontece logo em seguida. A divulgação das notas poderá ser acompanhada no site do GLOBO.

São cinco notas por quesito, sendo que pelo regulamento a mais alta e a mais baixa são descartadas. As seis primeiras colocadas retornam à Sapucaí no próximo sábado, para o Desfile das Campeãs. A 12ª colocada será rebaixada e desfilará na Série Ouro, antigo Grupo de Acesso, no carnaval de 2023. Também pelas regras do regulamento, a Paraíso do Tuiuti deverá ser penalizada em dois décimos, por ter ultrapassado em dois minutos a sua apresentação na Marquês de Sapucaí.

Quem quiser acompanhar de perto a apuração poderá se dirigir à Praça da Apoteose. As arquibancadas populares dos setores 12 e 13 serão liberadas para o público. Entretanto, o acesso à pista será permitido apenas para pessoas credenciadas.

Um palco será montado na Apoteose, para a leitura dos votos, e o mestre de cerimônias, pelo 30º ano consecutivo, será o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Perlingeiro. Ao final da apuração, os presidentes das seis primeiras colocadas serão convidados a subir ao pódio para receber os troféus em nome de suas agremiações.

Momentos antes da apuração, na sede da Liesa, no Centro, e na presença dos dirigentes das escolas do Grupo Especial, acontecerá o sorteio que vai estabelecer a ordem da leitura dos quesitos, envelope por envelope. O último quesito sorteado será o primeiro a ser utilizado para fazer o desempate entre duas ou mais agremiações que obtiverem a mesma pontuação. As justificativas das notas diferentes de 10 serão divulgadas no site LiesaNet, na tarde de quinta-feira (28).

Quem quiser assistir o Desfile das Campeãs e ainda não garantiu seu ingresso de frisa, arquibancada especial ou cadeira individual deve procurar a Central Liesa de Atendimento e Vendas, que funciona na Rua da Alfândega, 25, lojas A, B e C, no Centro, em horário comercial.

Este ano competem no Grupo Especial a Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel. A última vencedora do carnaval é a Viradouro, que levou o título em 2020.

