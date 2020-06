Apuntes del día: Cómo se buscan los votos, que “no están afuera”

Entornointeligente.com /

Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria .

Los legisladores del sector colorado Ciudadanos le pidieron a su líder, Ernesto Talvi, que cuando deje de ser canciller asuma la banca en el Senado para la que fue elegido . Al ex presidente y actual senador José Mujica le parece acertado que Talvi vuelva a dedicarse de lleno a la actividad política partidaria, “porque los votos no están afuera” del país.

Quizá por eso mismo los actuales gobernantes son muy críticos de sus antecesores frenteamplistas cuando le hablan a la población uruguaya, pero no tanto cuando buscan inversores en el extranjero. Un documento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentado el martes , destacó los niveles de formalidad del empleo en nuestro país, los buenos indicadores macroeconómicos, la alta disponibilidad de reservas y el hecho de que “la amplia red de seguridad social” hizo posible “enfrentar ordenada y ampliamente la emergencia sanitaria y sus consecuencias”. Nada de esto condice con la prédica interna contra la gestión anterior en el MEF, ni con el relato sobre grandes precariedades sociales que estaban “ocultas”, pero afuera del país no hay necesidad de hacer campaña (por lo menos mientras no se habilite el voto desde el exterior).

La bancada de senadores del Frente Amplio no dejó pasar la oportunidad y decidió convocar a la Comisión de Hacienda a la ministra Azucena Arbeleche para que presente ese documento que “destaca las fortalezas institucionales, económicas y sociales del Uruguay que recibió este gobierno”, según anunció el frenteamplista Mario Bergara.

Los políticos siempre están en campaña para conseguir votos, aunque sólo lo admitan unos meses antes de cada elección. Y como se acercan las departamentales, aumentan sin disimulo los esfuerzos por congraciarse con la ciudadanía. Cuando se resolvió postergar esos comicios, la “coalición multicolor” todavía no había elaborado el programa para su candidata a la Intendencia de Montevideo (IM), Laura Raffo, pero ahora ella anunció que está terminado y empezó a presentarlo , área por área (un procedimiento cada vez más frecuente, que apuesta a generar varios impactos sucesivos, en vez de uno solo).

Entre las primeras promesas de Raffo está la exoneración de tributos por un año a los comercios barriales. Según dijo, la pérdida correspondiente de ingresos para la IM se compensaría con el acceso a líneas de crédito de “organismos multilaterales”, con los que ya ha hablado, pero a los que no identificará hasta que asuma, si asume.

Otra forma de hacer proselitismo fue la elegida por Christian Morel, diputado nacionalista por Cerro Largo, que repartió en ese departamento canastas para paliar los efectos sociales de la emergencia sanitaria, incluyendo en ellas su tarjeta . La abogada Graciela Reverdito notificó sobre el asunto al directorio del Partido Nacional, y adelantó que si este no toma cartas en el asunto, hará una denuncia penal.

Morel es seguidor del ex intendente y actual senador Sergio Botana, quien defendió al diputado arguyendo que “etiquetar” las canastas puede ser mal visto políticamente, pero es una forma de “responsabilizarse por lo que se entrega”.

Hasta mañana.

