Após se declarar indígena em 2018, Mourão registra candidatura ao Senado como 'branco' e tira general do nome Nas últimas eleições em 2018, atual vice-presidente da República, se declarou indígena. Por Gabriela Clemente, g1 RS

09/08/2022 09h38 Atualizado 09/08/2022

1 de 3 Vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), em entrevista ao Grupo RBS — Foto: Reprodução/RBS TV Vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), em entrevista ao Grupo RBS — Foto: Reprodução/RBS TV

O vice-presidente da República Hamilton Mourão , registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul, se declarando branco e sem o general no nome.

Nas últimas eleições, em 2018, quando concorreu à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro, Mourão se declarou indígena e se denominava 'General Mourão'.

O g1 entrou em contato com Mourão e, até a última atualização desta reportagem, ainda não havia obtido retorno.

Veja quem são os candidatos ao Senado pelo RS

Mourão concorre pelo Republicanos . O nome dele foi oficializado em convenção do partido em Porto Alegre no dia 23 de julho. O partido anunciou apoio oficial à candidatura de Onyx Lorenzoni (PL) ao governo do RS.

2 de 3 Registro da candidatura de Mourão no TSE para o pleito de 2022 — Foto: Reprodução/TSE Registro da candidatura de Mourão no TSE para o pleito de 2022 — Foto: Reprodução/TSE

3 de 3 Registro da candidatura de Mourão no pleito de 2018 — Foto: Reprodução/TSE Registro da candidatura de Mourão no pleito de 2018 — Foto: Reprodução/TSE

