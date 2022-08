Entornointeligente.com /

Após roubo a Carlinhos Maia, polícia alerta para exposição nas redes sociais: 'Traz certa facilidade para criminosos' Influenciador digital ficou em dúvida se voltaria para o apartamento, mas decidiu retornar, e a volta, como quase tudo na sua vida, virou um vídeo de internet. Por Fantástico

22/08/2022 07h36 Atualizado 22/08/2022

Em maio deste ano, o apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia, em Maceió, foi invadido. Ladrões levaram diamantes e um relógio de luxo, bens cujo valor estimado é de R$ 2,5 milhões . Preso pela polícia, o mentor do crime, Eliabio Custódio Nepomuceno, só soube que o fruto do roubo valia milhões pela repercussão na imprensa.

As joias foram devolvidas, e a polícia ainda tenta localizar os outros dois participantes do roubo. Carlinhos ficou em dúvida se voltaria para o apartamento, mas decidiu retornar, e a volta, como quase tudo na sua vida, virou um vídeo de internet no qual diz: «Sensação doida entrar aqui. mexerem nas minhas coisas. Reviraram tudo» .

E aí reside o problema, já que Carlinhos virou alvo de Eliabio Custódio exatamente por causa dessa exposição nas redes sociais. A polícia pede para as pessoas tomarem mais cuidado com isso .

«Criminosos se utilizam dessas informações, montam toda uma cena de crime. Isso traz certa facilidade para os criminosos que trabalham com esse tipo de delito», diz o delegado-geral da Polícia Civil de Alagoas, Gustavo Xavier do Nascimento.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

