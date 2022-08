Entornointeligente.com /

Após reclamação de Bolsonaro, proposta que amplia isenção de IR é incluída em plano de governo

10/08/2022 09h44 Atualizado 10/08/2022

Depois de r eclamação do presidente Jair Bolsonaro , a versão final das Diretrizes do Plano de Governo de 2023 a 2026 traz a proposta de isentar do Imposto de Renda da Pessoa Física quem ganha até cinco salários mínimos, hoje equivalente a R$ 6.060,00, durante o próximo mandato caso ele vença a eleição.

Antes, a primeira versão dizia que Bolsonaro, uma vez reeleito, buscaria garantir a aprovação do projeto enviado ao Congresso, mas que não foi aprovado , elevando a faixa de isenção dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.500.

Com isso, ele não cumpriria a promessa feita na campanha de 2018, de elevar a faixa de isenção para cinco salários mínimos.

Imposto de Renda: a falta de correção da tabela e a inflação alta aumentam a tributação dos mais pobres

O presidente não gostou, porque seria criticado pelos adversários por não cumprir a promessa durante seu primeiro mandato e fazer uma nova proposta abaixo da feita em 2018. Determinou uma mudança no texto.

A equipe econômica evitou, porém, garantir que a isenção para quem ganha até cinco salários mínimos já seria concedida num eventual primeiro ano do segundo mandato.

A equipe do comitê de campanha da reeleição incluiu o seguinte trecho na versão final:

«O governo reeleito de Jair Bolsonaro continuará perseguindo a efetivação dessa proposta e a ampliação da desoneração ao trabalhador. Sem a pandemia e com o crescimento econômico, com responsabilidade fiscal, será possível perseguir o objetivo de isentar os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos durante a gestão 2023-2026».

Ou seja, no primeiro ano de mandato a promessa é aprovar o projeto já enviado ao Congresso, elevando a faixa de isenção para R$ 2.500. Depois, ao longo do novo mandato, seria perseguido o objetivo de elevar a faixa de isenção para R$ 6.060,00 nos valores de hoje.

A equipe econômica alegou que não há recursos no ano que vem para elevar a isenção para quem ganha até cinco salários mínimos.

A versão inicial só falava que o governo iria buscar aprovar o projeto enviado ao Congresso, que chegou a ser aprovado na Câmara, mas não avançou no Senado, que determinava «uma correção de 31% na tabela do Imposto de Renda para Pessoas Físicas, isentando todos os trabalhadores celetistas que recebessem até R$ 2,5 mil mensais», acrescentando que reeleito «Jair Bolsonaro continuará perseguindo a efetivação dessa desoneração ao trabalhador».

