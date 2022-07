Após queixas e descontentamentos, o terminal do Areeiro vai voltar

Entornointeligente.com /

O terminal rodoviário do Areeiro, que foi desmantelado, passando os passageiros a ter de utilizar Sete Rios, vai voltar para perto do local original, garantiu nesta quarta-feira a directora municipal Ana Raimundo, em reunião da Câmara Municipal de Lisboa. A resposta foi dada a uma moradora, que se queixou do tempo que agora demorava a chegar à Margem Sul.

As mudanças da nova rede de transporte rodoviário criaram uma onda de preocupações junto dos utilizadores, que se queixam da alteração das ligações directas ao terminal do Areeiro, que se situava num local com vários acessos para a deslocação dos passageiros, ao contrário do terminal de Sete Rios, para onde foi mudado, uma zona congestionada, com poucos acessos e reduzida acessibilidade.

A deslocação para Sete Rios teve como resultado um aumento de pelo menos quatro horas do tempo de viagem entre Lisboa e a Margem Sul, lamentou nesta quarta-feira uma munícipe.

A directora municipal da Unidade de Intervenção Territorial Centro​, Ana Raimundo, afirmou que a construção de um novo terminal na Avenida Gago Coutinho vai avançar. A obra vai ser realizada num contrato de competências entre a Câmara Municipal de Lisboa com a Junta de Freguesia do Areeiro.

Até estar concluído, a transferência do transporte rodoviário irá, provisoriamente, para junto das antigas instalações das oficinas da Honda porque, como afirma, o terminal de Sete Rios não pode continuar a ser uma solução para os utentes que vivem ou trabalham na Margem Sul.

