Após PT ceder, Avante deve anunciar desistência de Janones e aliança com Lula Atual candidato à presidência pelo partido irá se encontrar com Lula nesta semana e cobra inclusão de propostas para desistir da eleição.

02/08/2022

O Avante deve anunciar na próxima quinta-feira (4) a desistência da candidatura de André Janones à Presidência para formalizar apoio a Lula ( PT ). Na última semana, o presidente nacional do partido, Luis Tibé, se encontrou com Lula para encaminhar o acordo.

O apoio de Janones a Lula tem dois pontos centrais a serem integrados no programa de governo do PT: saúde mental e renda mínima. A tendência é de que o PT deva aceitar os dois pedidos e incluir o temas em seu plano de governo.

Em conversas com Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Tibé quer definir as chapas de deputados federais pelos estados. O objetivo do Avante é dobrar sua representatividade, hoje com oito parlamentares.

Por outro lado, Lula disse a Janones em encontro há cerca de 15 dias que pretende aproveitar as redes sociais do deputado federal, influente desde a greve dos caminhoneiros de 2018.

A aliança com Janones é importante para o PT porque pode levar, na avaliação de petistas, a uma vitória no primeiro turno.

O encontro de Lula, Gleisi, Janones e Tibé será na quinta-feira , em São Paulo. Antes, os dois candidatos trocaram mensagens nas redes sociais e definiram, em ligação telefônica, a reunião desta semana.

