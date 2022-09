Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Por Julia Duailibi

Julia Duailibi é comentarista de política e economia da GloboNews.

Após manter distância, Lula encontra 'PIB' e é recebido com aplausos Entre os empresários presentes no evento estavam apoiadores de Bolsonaro.

27/09/2022 20h29 Atualizado 27/09/2022

O ex-presidente Lula (PT) foi aplaudido na noite desta terça-feira (27) ao chegar a um evento com empresários e integrantes do setor financeiro em São Paulo. Entre os integrantes do grupo estavam empresários que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e críticos ao PT, como Flávio Rocha e Roberto Justus.

O encontro de hoje foi articulado pelo Grupo Esfera Brasil e conta com a presença de cerca de 100 pessoas. Logo que entrou na sala em que estavam os presentes, o ex-presidente foi aplaudido e passou a cumprimentar um por um dos empresários. Lula resolveu aceitar o convite na reta final da eleição, no momento que busca votos para vencer a disputa em primeiro turno. Também estavam presentes do banqueiro André Esteves, Isaac José Sidney, presidente da Febraban, Benjamin Steinbruch, Fábio Ermírio de Moraes e Rubens Ometto.

Os empresários reclamavam que o ex-presidente não estava pessoalmente empenhado nesses contatos, enviando sempre para as conversas com o setor produtivo ou financeiro interlocutores — o ex-governador Wellington Dias, o deputado Alexandre Padilha, o economista Guilherme Melo, o ex-ministro Guido Mantega, entre outros.

LEIA TAMBÉM

Empresários e mercado financeiro temem Lula empoderado com vitória no 1º turno e menos espaço para negociar regras fiscais Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, pede voto em Lula no 1º turno; VEJA VÍDEO Lula chega à reta final com tendência de alta, mas é preciso evitar 'já ganhou', alertam aliados

A ida ao encontro e a ausência de vetos sobre os presentes foram lidos como gestos de aproximação do petista. Ele foi acompanhado da mulher, Janja, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do ex-ministro Aloizio Mercadante e do seu vice, Geraldo Alckmin. Também estava no grupo o deputado estadual Emídio de Souza.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com