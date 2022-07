Entornointeligente.com /

Após interrupção por falha no sistema, Lira marca sessão para concluir votação da PEC que cria benefícios sociais em ano eleitoral Presidente da Câmara baixou um ato para deputados registrarem presença de forma remota, o que só é permitido às segundas e sextas. Por Marcela Mattos e Luiz Felipe Barbiéri, g1 — Brasília

13/07/2022 10h56 Atualizado 13/07/2022

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu abrir uma sessão nesta quarta-feira (13) para concluir a votação da PEC que cria benefícios sociais em ano eleitoral. A votação foi interrompida na noite de terça, após o sistema virtual e a internet da Casa apresentaram problemas.

A intenção de Lira era manter, nesta quarta, a mesma sessão que foi suspensa na noite de terça. Isso significa que ele não queria fazer uma nova contagem de deputados presentes.

Mas ele acabou acatando pedido do Novo e de partidos da oposição para convocar uma nova sessão. Assim, vai fazer um novo registro de presença.

Para assegurar que deputados que já saíram de Brasília possam garantir o quórum, Lira ainda baixou um ato para permitir o registro remoto de presença. Atualmente, essa modalidade só pode ocorrer às segundas e sextas.

Falhas no sistema

Logo no início da discussão da PEC, ainda na noite de terça, começaram a surgir as falhas técnicas. Os deputados – obrigados a registrar presença no Plenário, mas autorizados a votar remotamente por meio de um aplicativo – não conseguiram acessar o sistema.

Lira suspendeu a sessão no momento em que Câmara ainda deveria votar a PEC em segundo turno. No primeiro turno, o texto foi aprovado.

Ainda na noite de terça, o presidente da Câmara pediu para a Polícia Federal investigar as causas das falhas no sistema da Casa. Uma apuração preliminar foi aberta pela PF.

Lira suspende sessão da PEC Kamikaze após ‘apagão’ em sistema de votação remota da Câmara

Oposição questiona a reabertura da sessão

A sessão de terça foi interrompida às 20h41. Na ocasião, havia o registro da presença de 481 deputados. Com a manutenção do painel, fica registrado o mesmo quórum para a votação desta quarta.

A oposição contesta a decisão de Lira e quer que o presidente da Casa determine um novo registro de presença de deputados.

A retomada dos trabalhos na Câmara ocorre em meio a questionamentos da oposição. Deputados do PT, Novo e PCdoB afirmaram que há um descumprimento do regimento da Câmara, porque Lira decidiu manter o quórum da votação da terça.

O regimento da Câmara afirma que o presidente poderá suspender a sessão por uma única vez, pelo prazo máximo de uma hora. Após esse período, a sessão é considerada encerrada.

