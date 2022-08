Entornointeligente.com /

Após entrevista no JN, Bolsonaro sinaliza intenção de ir a debate, se Lula comparecer

23/08/2022 13h13 Atualizado 23/08/2022

Depois da entrevista ao Jornal Nacional , na noite desta segunda-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou para integrantes da campanha disposição de participar dos debates entre candidatos ainda no primeiro turno. Mas ele condiciona sua ida ao comparecimento do ex-presidente Lula , do PT.

Segundo um interlocutor, «o martelo não foi batido, mas está é a tendência no momento».

Bolsonaro demonstrou animação com a participação no JN, pois atingiu o objetivo de falar para um público maior — que não são necessariamente seus eleitores, ou são pessoas ainda indecisas.

«Se o presidente foi eficiente nisso, só as pesquisas poderão dizer», disse esse interlocutor.

Bolsonaro no JN: Veja o que é fato e o que é fake nas afirmações sobre o governo

Para outro auxiliar, Bolsonaro conseguiu ocupar o horário nobre com audiência recorde. Mas há o reconhecimento de que ele pode ter convencido apenas o seu público. «Ou seja, não ganhou e não perdeu votos», ressaltou o aliado do presidente. «Mas esse era o momento para conquistar novos eleitores», completou.

