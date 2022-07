Entornointeligente.com /

Após contrair Covid-19, Biden tem teste negativo, diz Casa Branca Presidente dos EUA ficou cinco dias em isolamento e desenvolveu apenas sintomas leves, segundo Washington. Por g1

27/07/2022 11h38 Atualizado 27/07/2022

1 de 1 Joe Biden durante anúncio de pacote de medidas climáticas, em Massachusetts, um dia antes de teste positivo para a Covid-19, em 20 de julho de 2022. — Foto: REUTERS/Jonathan Ernst Joe Biden durante anúncio de pacote de medidas climáticas, em Massachusetts, um dia antes de teste positivo para a Covid-19, em 20 de julho de 2022. — Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já não está mais com Covid-19, informou nesta quarta-feira (27) a Casa Branca.

Um teste feito em Biden, de 79 anos, na última quinta-feira (21) havia dado positivo . Durante o período, o presidente norte-americano apresentou apenas sintomas leves e seguiu trabalhando em isolamento, ainda segundo a Casa Branca.

O médico de Biden, Kevin O'Connor, afirmou em um comunicado que o presidente ficou o tempo todo sem febre e que os sintomas que apresentou estão «quase completamente resolvidos».

Joe Biden manda recado após testar positivo para Covid-19

Após o teste negativo, na manhã desta quarta-feira, Biden deixou as medidas de isolamento e retomará sua agenda, mas seguirá usando máscara até que complete dez dias desde o teste positivo, informou Washington.

O último compromisso de Biden antes de entrar em isolamento havia sido um ato em Massachussets, nos EUA, no qual anunciou um pacote de medidas emergenciais para o clima , com uma verba de US$ 2,3 bilhões (cerca de R$ 12 bilhões).

Em abril, a vice de Biden, Kamala Harris, também teve Covid-19. Após o resultado positivo de Biden, a vice-presidente voltou a fazer teste, que deu negativo.

