Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Morte de Leandro Lo Adeus a Jô Soares Caetano Veloso faz 80 Após buscas do FBI, apoiadores de Trump se reúnem em frente à casa do ex-presidente dos EUA; vídeo Filho de Trump afirma que motivo operação está ligada à retirada de documentos da Casa Branca. Por Reuters, g1

08/08/2022 23h12 Atualizado 08/08/2022

Após buscas do FBI, apoiadores de Trump se reúnem em frente à casa do ex-presidente

Um pequeno grupo de apoiadores de Donald Trump se reuniu do lado de fora da residência do ex-presidente dos Estados Unidos , em Mar-a-Lago, depois dele afirmar que agentes do FBI teriam «invadido» a propriedade, nesta segunda-feira (8).

Na operação, oficiais do Departamento de Justiça do país cumpriram um mandado de buscas na casa do norte-americano na Flórida. As autoridades dos EUA responsáveis pelas buscas ainda não se manifestaram sobre o assunto.

O filho do republicano, Eric Trump, disse a «Fox News» que a operação do FBI faz parte das investigações do Departamento de Justiça acerca da retirada de documentos da Casa Branca pelo ex-presidente.

A apuração, que começou em abril, ocorre depois que a Administração de Arquivos e Registros Nacionais dos EUA notificou o Congresso, em fevereiro, de que havia recuperado cerca de 15 caixas de documentos da Casa Branca da casa de Trump na Flórida. Arquivos classificados foram encontrados em meio à papelada.

Em comunicado, Trump reclamou da operação, que classificou como desnecessária e inapropriada, dizendo que já havia cooperado com as investigações. «Eles até arrombaram meu cofre! Qual é a diferença entre isso e [o escândalo de] Watergate, no qual agentes invadiram o Comitê Nacional Democrata? Aqui, ao contrário, os democratas invadiram a casa do 45º presidente dos Estados Unidos», afirma o ex-presidente.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com