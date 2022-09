Entornointeligente.com /

Após briga entre organizadas de Cruzeiro e Palmeiras, PM de Campinas reforça segurança para evitar retaliações na cidade Torcidas se enfrentaram em rodovia em Carmópolis, na tarde desta quarta (28), e presidente da Mancha Verde, do Palmeiras, foi agredido. Para comandante do Baep, há risco de torcedores saírem de São Paulo para confrontar cruzeirenses em Campinas (SP), onde time mineiro enfrenta a Ponte Preta à noite. Por Fernando Evans, g1 Campinas e Região

28/09/2022 14h20 Atualizado 28/09/2022

Organizadas de Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam na rodovia Fernão Dias, em MG

O confronto entre torcidas organizadas de Cruzeiro e Palmeiras em um rodovia em Carmópolis (MG), «ligou o alerta» da Polícia Militar, que reforçou o esquema de segurança em Campinas (SP) , a mais de 450 km de distância. Isso porque há o temor de que membros da Mancha Verde busquem «um acerto de contas» contra os cruzeirenses que se deslocam para o interior paulista nesta quarta (28) onde o time enfrenta a Ponte Preta, às 19h, pela Série B.

«É muito possível (um confronto), estamos nos preparando para isso, que torcedores do Palmeiras venham de São Paulo para acertar as contas. Estamos bolando todo o policiamento, alocando meios para garantir a segurança», informou o tenente coronel André Luiz, comandante do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

O confronto deixou ao menos quatro feridos e entre os envolvidos na briga está o presidente da torcida palmeirense, Jorge Luís . No vídeo é possível vê-lo sendo agredido com um chute nas costas.

Segundo o comandante do Baep, a Polícia Militar Rodoviária já iniciou o monitoramento de ônibus de torcedores com destino a Campinas , e houve a mobilização de um efetivo maior de policiais para atuar no entorno do local da partida entre Ponte e Cruzeiro.

De acordo com o tenente coronel André Luiz, há uma programação para identificação e escolta de ônibus com torcedores do Cruzeiro na Rodovia Fernão Dias, a partir de Bragança Paulista (SP), mas ele alerta que a movimentação costuma incluir caravanas clandestinas.

Ponte Preta e Cruzeiro se enfrentam a partir das 19h, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 32ª rodada da Série B. O time mineiro garantiu o acesso antecipado à Série A, enquanto a Macaca ainda sonha com uma das vagas no G-4.

1 de 1 Estádio Moisés Lucarelli, casa da Ponte Preta — Foto: Marcos Ribolli Estádio Moisés Lucarelli, casa da Ponte Preta — Foto: Marcos Ribolli

