Apruebo Dignidad se abre a aprobar 4/7 en la Cámara y PS buscará rebajar quórums de Leyes Orgánicas

Este miércoles se aprobó en el Senado el proyecto que rebaja los quórums para las reformas constitucionales a la actual Carta Magna a 4/7, presentado por los senadores DC Ximena Rincón, Matías Walker, Iván Flores, y su par independiente del comité PPD, Pedro Araya.

Siguiendo el trámite legislativo, ahora este proyecto ingresará a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados -la semana subsiguiente, ya que la que viene es distrital-, la cual preside Karol Cariola (PC) , quien objeto de suspicacia por parte de colegas, creyendo que no podría el tabla la iniciativa.

Pero la diputada, además de defenderse y asegurar que, si hay acuerdo de la comisión ella no dilatará su tramitación, explicó que, de hecho, el proyecto le genera simpatía. » Incluso, personalmente, la verdad es que es un proyecto que me parece bastante interesante desde el punto de vista de los caminos que se han trazado y que el propio presidente de la República ha trazado, en caso de que una propuesta u otra de las que se van a plebiscitar el 4 de septiembre finalmente gane».

Y es que, durante la semana, el propio presidente Gabriel Boric hizo un llamado a los parlamentarios de sus filas a apoyar esta reforma, que en un comienzo hasta el gobierno rechazó, ya que le daba respaldo a la opción del Rechazo en el referéndum del 4 de septiembre, en donde la ciudadanía visará o no la propuesta de nueva Constitución de la Convención. De hecho, todos los senadores de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático votaron a favor de la iniciativa.

Ahora en la Cámara el escenario también se ve favorable ante la petición del mandatario. Así lo demostró, también, el diputado comunista Luis Cuello , quien si bien esbozó que la iniciativa nació con el objetivo de «bajarle el costo al Rechazo», también destacó que «si se somete a votación nosotros tenemos que evaluarlo. Tampoco podemos negarnos a rebajar los quorums, pero también hay que poner el punto respecto de que acá existió una intención».

Para el oficialismo, las declaraciones del presidente Boric donde indicó que de ganar el Rechazo se tendría que convocar una nueva Convención Constituyente con otros convencionales para que redacten otra propuesta de Constitución, movió la aguja y cambió el panorama.

El diputado frenteamplista, Jaime Sáez (RD) , se refirió a eso, revelando que lo han conversado preliminarmente como bancada ya que todavía queda tiempo para su discusión, pero que, luego del escenario trazado por Boric «hoy día está ya bastante más concretizado».

Asimismo, mencionó que «nosotros estamos abiertos a debatir al respecto, a generar algunas indicaciones que puedan mejorar lo que ha salido del Senado, y es importante que esta reforma se pueda aprobar «. Al ser consultado por qué indicaciones podrían ingresar, prefirió no revelar nada ya que no está la decisión tomada.

Quien sí dio más detalles respecto a posibles modificaciones fue el diputado socialista, miembro de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto . «Como socialistas estamos evaluando la posibilidad de presentar indicaciones al proyecto para poder eliminar los cerrojos que tienen las leyes orgánicas de quorum especial «. Esto en concordancia con el proyecto presentado por los senadores del PS.

Soto también dio su respaldo a los 4/7. » Vamos sin duda a apoyarlo toda vez que la demanda socialista por eliminar los candados y cerrojos que tiene la Constitución actual tiene larguísima data, más de 30 años, y hoy día, que existiría disposición de la derecha por primera vez, de manera voluntaria o forzada, no vamos a dejar pasar esta oportunidad».

En esa misma línea fue Ilabaca, quien, si bien en un comienzo mencionó que no era oportuno discutirlo ahora, sino para después del 5 de septiembre porque podría resultar en más adherentes al Rechazo, aseguró que «nosotros hace más de 30 años hemos planteado la necesidad de modificar los quórums supramayoritarios que la Constitución tiene hoy día, y en ese sentido nosotros no nos vamos a perder y lo vamos a apoyar cuando llegue a la Cámara «.

Y también mencionó que respaldarán «este proyecto de ley (4/7), pero también en particular el proyecto de ley de la bancada de senadores socialistas que en definitiva eliminan los quorums supramayoritarios que hoy día existen en la actual Carta Fundamental «.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD) , dio certezas de que no dilatará la discusión de este proyecto. «Personalmente también tomé distancia por el momento en el cual se planteaba», dijo, y continuó: «Puede servir de vehículo a lo que el propio gobierno está fijando, y desde esa perspectiva me parece que es positiva y por lo tanto invitamos a todos los sectores a no trabar esta iniciativa, muy por el contrario, a apoyarla y yo espero que se apruebe en la Cámara» .

Su par de bancada, René Alinco , no tiene claro su voto aún, ya que «yo creo que tiene que haber un apoyo mayoritario en algunos proyectos (más de 4/7), pero hay otros que a veces no son tan necesarios los quorums. Todavía no lo tengo claro, pero lo vamos a discutir y votaremos a conciencia».

Aprobación en el Senado Luego de su aprobación en la Cámara Alta, los autores del proyecto -sin Flores quien aún se encuentra con licencia- aseguraron que este es un «día emocionante» e «histórico». » Hemos abierto el cerrojo más grande que tiene la actual Constitución «, dijo Rincón.

Araya, por su parte valoró que «los senadores de gobierno no le hayan quitado el piso al presidente Boric y se estén colocando también en la situación probable que el día 5 de septiembre tengamos que sentarnos a discutir como sigue el proceso constitucional en chile si llega a ganar el Rechazo».

Asimismo, los tres presidentes de Chile Vamos, Luz Poblete (Evópoli), Javier Macaya (UDI) y Francisco Chahuán (RN), aseguraron que el apoyo total de sus senadores al proyecto fue una «señal concreta» y que » ratifica el compromiso férreo con una buena y nueva Constitución que una a Chile después del 4 de septiembre en el caso de ganar el Rechazo», como indicó Poblete.

La iniciativa recibió en el Senado 41 votos a favor y solo dos en contra de Fabiola Campillai (Independiente) y de Francisco Huenchumilla (DC) , quien desde un comienzo aseguró que » se está vendiendo al Rechazo en papel celofán». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

