Aprueban régimen provisional para pesca de la merluza

Así lo estableció a través de la Resolución Ministerial Nº 00227-2022-Produce, publicada hoy en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La norma establece el Régimen Provisional de Pesca del Recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) julio 2022–junio 2023, en el marco del cual se autoriza la realización de actividades extractivas del citado recurso desde las 00:00 horas del 01 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023, en el área marítima comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 07°00’ Latitud Sur. Límite Máximo de Captura Asimismo, se establece el Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) para el Régimen Provisional de Pesca del Recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) julio 2022–junio 2023, al que se refiere la presente Resolución Ministerial, en 47 mil 287 toneladas. La norma establece que la extracción del LMCTP para el Régimen Provisional de Pesca establecido en la presente Resolución Ministerial no debe exceder el 30 de junio de 2022; y además el LMCTP puede modificarse en función a la disponibilidad del recurso merluza (Merluccius gayi peruanus), previo informe del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). También se señala que el Ministerio de la Producción puede suspender el Régimen Provisional de Pesca establecido con la presente Resolución Ministerial por razones de conservación del recurso, en función a los factores biológicos-pesqueros y/o ambientales que estime el Imarpe. Suspensión de pesca del aracanto Por otra parte, a través de la Resolución Ministerial Nº 00225-2022-Produce, publicada hoy en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, se suspende la actividad extractiva del recurso Lessonia trabeculata «aracanto» o «palo» en área marítima contigua al litoral, correspondiente a la zona 2 (Virgen de la Piedra – La Punta), del departamento de Arequipa y dictan diversas disposiciones. La suspensión de la pesca del «aracanto» o «palo» se establece en el área marítima contigua al litoral comprendida entre los 16° 10’ 21.667’’ S; 73° 46’ 48.286’’ O y los 16° 13’ 35.867’’ S; 73° 41’ 55.354’’ O, correspondiente a la zona 2 (Virgen de la Piedra – La Punta), a partir de las 00:00 horas del día siguiente de publicada la presente Resolución Ministerial, quedando prohibida toda actividad extractiva que involucre a dicho recurso, así como, su transporte, procesamiento, comercialización y/o almacenamiento. Conclusión de pesca del bacalao de profundidad De otro lado, a través de la Resolución Ministerial Nº 00226-2022-Produce publicada hoy en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, es establece la conclusión de las actividades extractivas del recurso bacalao de profundidad para el año 2022 La norma establece que se dan por concluidas las actividades extractivas del recurso bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides) para el año 2022, a partir de las 00:00 horas del día siguiente de publicada la presente Resolución Ministerial. Las normas llevan la rúbrica del ministro de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino. Ex 20220629 by Agencia Andina

