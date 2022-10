Aprueban patente farmacéutica para estudio de hongo medicinal contra el cáncer triple negativo en la Isla

Entornointeligente.com /

Investigadora puertorriqueña insiste que cada avance debe ser patentado para el uso necesario en las pacientes con cáncer.

Dra. Michelle Martínez, profesora asociada del Departamento de Bioquímica de la Universidad Central del Caribe. Foto: Revista Medicina y Salud Pública.

La patente del descubrimiento de la investigadora y catedrática asociada Dra. Michelle Martínez sobre el uso de hongos medicinales en el tratamiento de cáncer de mama, fue patentado ante el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (PRSTRT), en representación de la Universidad Central del Caribe (UCC) y la empresa canadiense Revive Terapéutica.

Efecto anticancerígeno descubierto en un compuesto del hongo

La investigación fue compartida con la Dra. Fátima Rivas, del St. Jude Children’s Research Hospital; luego de que la Dra. Martínez descubrió que un compuesto de la variedad de hongos Ganoderma lucidum, el cual, tiene un efecto anticancerígeno.

«Ese efecto es especialmente significativo contra el cáncer de mama y tiene el potencial de tratar los tipos de cánceres de mama más agresivos, como el cáncer de mama triple negativo y el cáncer de mama inflamatorio», resañaron las investigadoras.

Empresa farmacéutica apoyará la investigación

La Dra. Martínez señaló que comenzó a realizar investigación con el hongo Ganoderma lucidum en 2007 y que esto representa la meta de todo investigador dedicado a la ciencia y la salud.

«Haber logrado que una empresa farmacéutica se disponga a desarrollar una alternativa terapéutica no tóxica para personas que padecen de este cáncer tan letal, es un gran logro en mi carrera científica y como persona. Este acuerdo representa la meta de todo investigador: descubrir nuevas tecnologías que ayuden a la salud de los seres humanos . Quiero destacar el apoyo que recibí de la Universidad Central del Caribe y de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Fideicomiso para hacer posible este acuerdo», declaró la investigadora.

El director de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Fideicomiso, Dr. David Gulley, dijo que este es el primer acuerdo de licencia exitoso que tenemos como producto de nuestra colaboración con la UCC.

«El equipo de investigación también participó en nuestro Programa Acelerador Terapéutico 2021 en cooperación con la Universidad de Columbia, y recibió $75,000 del Fideicomiso para reducir el riesgo o «de-risk» la tecnología. La transferencia de tecnología exitosa comienza con una investigación sobresaliente, pero requiere un equipo y recursos para avanzar hacia la comercialización», dijo.

Por su parte, la presidenta de la UCC, Dra. Waleska Crespo, afirmó que «este acuerdo hace historia en nuestra institución, pues es la primera de las patentes desarrolladas por investigadores de la UCC que llega a la fase de comercialización. Estamos muy entusiasmados por este logro y nos reafirmamos en nuestro compromiso con el desarrollo de conocimiento a través de la investigación, que es una de nuestras metas institucionales».

Sobre la patente

Revive Therapeutics, Ltd., licenció con carácter de exclusividad la solicitud internacional de patente bajo el nombre de Biologically Active Ganoderma Lucidum Compounds and Synthesis of Anticancer Derivatives; Ergosterol Peroxide Probes for Cellular Localization. Revive Therapeutics es una empresa de ciencias de vida enfocada en la investigación y desarrollo de terapias para enfermedades infecciosas y trastornos raros.

La Dra. Martínez explicó que el proceso para la patente inició en el 2019 con el apoyo de la Oficina de Transferencia de Tecnología (TTO) del Fideicomiso y que, luego de radicar una patente provisional, se sometió una solicitud internacional de patente (PCT), para buscar proteger la invención a nivel internacional, y de que fuese publicada, las conversaciones para la licencia iniciaron en enero de este año.

El pasado 9 de agosto se activó el acuerdo de licencia exclusiva sobre la propiedad intelectual del descubrimiento.

