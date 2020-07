Aprueban endeudamiento por US$ 100 millones para mejorar servicios de Justicia

Entornointeligente.com /

Dicho préstamo servirá para financiar parcialmente el Programa “Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”. Según el Decreto Supremo 172-2020-EF publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, la citada operación de endeudamiento externo es amortizada mediante doce cuotas semestrales y consecutivas. Ello en los siguientes porcentajes del monto del préstamo y fechas: 8.33% del 15 de junio de 2025 hasta el 15 de junio de 2030 correspondiente a las primeras once cuotas, y 8.37% el 15 de diciembre de 2030 referido a la última cuota. De dicha operación, devenga una tasa de interés basada en la tasa LIBOR a tres meses, más un margen a ser determinado por el BID, de acuerdo con su política sobre tasas de interés. Además, se autoriza al MEF a través de la Dirección General del Tesoro Público, a que pueda modificar el Cronograma de Amortización establecido en el Contrato de Préstamo. “El referido endeudamiento externo está sujeto a una comisión de crédito sobre el saldo no desembolsado del préstamo, que es establecido periódicamente de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del BID, sin que exceda el 0.75% anual”, señala. Establece que durante el periodo de desembolso no hay comisión de inspección y vigilancia, salvo que el BID la restituya, en cuyo caso no puede cobrarse en un semestre determinado más de 1% del monto de financiamiento dividido por el número de semestres comprendidos en el plazo original de desembolsos. Facilidad de Conversión de Moneda Asimismo, se autoriza al MEF, a través de la Dirección General del Tesoro Público, para que en el marco de la operación de endeudamiento pueda solicitar la Facilidad de Conversión de Moneda, la Facilidad de Conversión de Tasa de Interés y la Facilidad de Conversión de Productos Básicos. Para tal fin, se autoriza al Director General de la Dirección General del Tesoro Público del MEF a suscribir las instrucciones de conversión, así como toda la documentación que se requiera para implementar las referidas conversiones. Unidad Ejecutora El Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos serán las Unidades Ejecutoras del Programa “Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”. Suscripción de Documentos Se autorizó a la Ministra de Economía y Finanzas, a suscribir en representación de la República del Perú, el contrato de préstamo de la operación de endeudamiento externo, así como al Director General de la Dirección General del Tesoro Público a suscribir los documentos que se requieran Servicio de Deuda El servicio de amortización, intereses, comisiones y demás gastos que ocasione la operación de endeudamiento externo, es atendido por el MEF con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública. Más en Andina: Gobierno publica decreto que aprueba la fase 3 de reactivación económica ?? https://t.co/kOTa8wOtda pic.twitter.com/HNkVnA0aeT

