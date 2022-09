Aprueban comisión sobre financiamientos electorales

Entornointeligente.com /

La Asamblea Legislativa aprobó conformar una Comisión Especial que investigue el financiamiento de partidos políticos.

Con 34 votos a favor y 13 en contra, el Plenario aprobó una moción para que se investigue las presuntas estructuras paralelas de financiamiento a favor de partidos políticos en la campaña anterior procedencia de fondos y se convoque a distintas

Dicho órgano legislativo podrá llamar a comparecer a quién considere pertinente, definir responsabilidades sobre actores que hayan actuado en posibles y emitir un informe, a más tardar el 16 de noviembre, que sería remitido al Ministerio Público.

La comisión estará integrada por dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y uno de Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (NR), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA).

«Es una oportunidad histórica y podemos sanear: El manejo de las campañas políticas. Es un problema de hace años. Descalabros con campañas políticas las han hecho muchos: El PAC, el Movimiento Libertario por hablar de algunos difuntos…Este tema toca atenderlo con urgencia y tenemos que entrarle sin miedo», dijo Ariel Robles, diputado del FA.

«Esta comisión es una forma de hacer lo correcto. Las campañas políticas son complejas pero se deben fiscalizar. En el aire hay cuestionamientos importantes y creo que se deben dilucidar. No seremos una comisión de investigaciones judiciales, pero, si en el proceso detectamos cosas que riñen con la ley, podemos testimoniar las cosas ante Fiscalía», secundó Eliécer Feinzaig, diputado y jefe del Liberal Progresista (PLP)

«Hay acontecimientos que nos llevan a abrir esta comisión. Somos respetuosos de la independencia de los poderes de la República y no nos vamos a inmiscuir en las decisiones ni en el quehacer del Poder Judicial. Creemos conveniente que exista una comisión indague a profundidad», precisó el subjefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo.

SIN MIEDO

Dos bancadas votaron en contra de las investigaciones: el oficialista Progreso Social Democrático (PPSD) y la bancada de Nueva República (NR).

En detalle, rechazaron la moción los diputados Pilar Cisneros, Ada Acuña, Waldo Agüero, Luz Mary Alpízar, Alexánder Barrantes, Manuel Morales, María Marta Padilla, Jorge Antonio Rojas y Daniel Vargas (PPSD) así como Fabricio Alvarado, Olga Morera, David Segura y José Pablo Sibaja (Nueva República).

Ambas fracciones expusieron que no se oponen a la discusión de financiamientos, sin embargo, debía de tratarse en la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

«¿Quién dijo miedo? Somos el partido que menos gastó en campaña. Nosotros nos autofinanciamos porque nadie nos quiso prestar plata. No tenemos miedo de investigaciones. Nosotros nos apegamos a la legalidad. El trabajo en esta Asamblea es ineficaz e ineficiente entonces ¿por qué vamos a crear una nueva comisión? Vamos a tener respuestas de todos los partidos», justificó Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista

«¡No tenemos miedo! ¡Las pavas le están tirando a las escopetas! ¡A ustedes no les va a aparecer en la sopa el pelo que andan buscando!», apoyó su compañero Alexander Barrantes.

«Hay muchas comisiones y trabajo. No hay ningún miedo ni compadrazgo para deslegitimar una posición democrática. En otras ocasiones, no apoyaremos decisiones de Gobierno, pero no es por un tema de miedo, sino que somos consecuentes», justificó Fabricio Alvarado

Las respuestas no se hicieron esperar por parte de la oposición.

«La comisión está saturada. Estamos sesionando extraordinariamente para sacar temas. Por eso era necesario trasladarla a una comisión especial. Estamos frente a un caso que puede abrir precedentes», le respondió la subjefa de fracción del FA, Sofía Guillén.

