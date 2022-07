Aprueban atraque de buques militares en C.R.

Entornointeligente.com /

La Asamblea Legislativa aprobó un permiso de atraque, permanencia y desembarque de dos buques armados de los Estados Unidos en Costa Rica,

con 40 votos a favor y 7 en contra.

Se trata de dos embarcaciones artilladas de Guardacostas de los Estados Unidos, los cuales desarrollarán operaciones antinarcóticos en apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) de Costa Rica.

A favor votaron las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (NR) y Liberal Progresista (PLP).

«Debemos aprovechar y hacer uso de este recurso, beneficio y cooperación que nos dan gobiernos amigos para luchar contra el narcotráfico. Debemos estar claros que los narcotraficantes no van a proteger sus intereses con pistolitas de agua ni vienen con recursos de bajo calibre. Existen diferencias de recursos entre nuestra Fuerza Pública y la gente que anda en esta actividad ilícita. Estamos en desventaja y nosotros no tenemos los recursos para atender y atacarlos. Por eso necesitamos la ayuda», dijo el diputado del PLN, Luis Fernando Mendoza.

La única bancada que se opuso al ingreso de las naves fue el Frente Amplio (FA).

«Nosotros no estamos en contra de la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. Creemos que, de hecho, se requieren vínculos con otros países para dar esta pelea global, sin embargo, no podemos estar de acuerdo en darle permisos de atraque y estadía a barcos artillados. Costa Rica es un país neutral y en tiempos de conflicto, es cuando más debemos preservar la paz. No importa si el buque es de Estados Unidos, Rusia, Italia o de donde sea», dijo la diputada Sofía Guillén. «Esta no es la estrategia que va a impactar en nuestras comunidades. Creer que con buques de guerra vamos a ponerle coto al lavado de capitales es autoengañarnos. Ese tipo de estrategias no da réditos en la lucha contra el narcotráfico. Además, nos ponemos en una situación compleja, en nuestras aguas estamos metiendo buques artillados en una zona donde hay tensiones bélicas. Además, ya se les dio permiso a 195 buques y no vemos mayores soluciones», secundó la legisladora Rocío Alfaro.

Miércoles 27 Julio, 2022

