Aprovecha el agua de lluvia para revitalizar tus flores – Diario 2001

Flores y plantas hermosas dentro de casa, ¿quién no las quiere? No todas las plantas que adornan nuestra casa pueden permanecer al aire libre, bajo el inclemente sol. Algunas son más delicadas que otras, y son precisamente estas las que elegimos para tener en el interior de nuestro hogar.

Lo que sí es cierto es que sea cual sea la planta, el agua de lluvia es el mejor regalo que las plantas y flores puedan recibir.

Hay expertos en jardinería que recomiendan sacar al aire libre las plantas de interior los días de lluvia fina. Esto con el fin de que esta agua lave el follaje de una manera natural mientras que el ejemplar hace un buen acopio de oxígeno.

Bendita agua de lluvia para tus flores Colocar tus plantas bajo la lluvia se debe realizar siempre y cuando las estas sean ejemplares maduros y no especialmente delicados. La exposición al exterior será propicia cuando se produzca por un espacio de tiempo no superior a los 90 minutos y la lluvia caída no lo haga con especial intensidad.

También, es recomendable exponerlas a la lluvia cuando ya lleve varios minutos cayendo agua para que el ambiente esté más limpio, sobre todo en las ciudades.

A pesar de que todos nos preocupamos por mantener húmeda la tierra de las macetas de nuestras plantas de interior, la verdad es que no se puede comparar a los beneficios que le otorgará el agua de lluvia a las misma.

Esta agua de lluvia no tiene cloro, como sí lo tiene el agua potable, y a ellas no les gusta. Al golpear las gotas de lluvia sobre las hojas las limpian, arrastrando el polvo acumulado durante los días más calurosos y secos.

Si la lluvia dura mucho tiempo, al filtrarse más profundamente el agua en la tierra, arrastra con ella los nutrientes que se encuentran en las zonas más superficiales del terreno para acercarlo a las raíces más profundas.

Así que para el próximo día de lluvia, no lo dudes más, saca tus apreciadas plantas y flores al jardín para que lleven un vigorizante baño de lluvia.

