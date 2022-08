Entornointeligente.com /

Nos primeiros seis meses do ano foram aprovados quase tantos medicamentos inovadores como em todo o ano passado. Segundo dados da Autoridade Nacional do Medicamento – Infarmed, enviados ao PÚBLICO, até ao final de Junho 42 fármacos tiveram avaliação positiva para financiamento. No mesmo período foram aprovados 109 medicamentos genéricos e biossimilares. Nos hospitais, a despesa continua a subir e entre Janeiro e Maio ascendeu a 719,3 milhões de euros.

