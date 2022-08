¿Apropiación cultural?: Elección de James Franco para interpretar a Fidel Castro desata polémica en Hollywood

Entornointeligente.com /

El fichaje de James Franco para interpretar al ex líder cubano Fidel Castro en la película «Alina de Cuba» , del español Miguel Bardem, ha encendido una controversia en Hollywood .

Quien prendió la chispa fue el actor colombiano-estadounidense John Leguizamo , quien mostró su indignación por la elección de Franco para interpretar al fallecido líder cubano. En un post en Instagram, cuestionó que el papel no lo interprete un latino y habló de «apropiación cultural» .

«¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo? ¿Cómo es que Hollywood, además de excluirnos, también robe nuestras historias? ¡ No más apropiación de Hollywood y de los streamers! ¡Boicot! ¡Esto está mal! Además es muy difícil contar una historia sin engrandecerla, lo que estaría mal. No tengo ningún problema con Franco, pero él no es latino «, señaló Leguizamo.

También se han sumado otras voces en contra. «Wtf es esto…», escribió la actriz Jess Darrow, quien le puso voz a Luisa Madrigan en «Encanto», en respuesta al post de Instagram.

Por su parte, Jeff Torres , también de origen latino, cuestionó: «Estoy haciendo pruebas para otro narcotraficante latinoamericano cualquiera y James Franco va en serio a hacer de Fidel Castro» .

En las redes sociales varios usuarios se sumaron a las críticas por la elección de Franco, apuntando a que, a pesar de que los latinos constituyen el 18% de la población de Estados Unidos, no están suficientemente ni correctamente representados en Hollywood.

En otra arista, la salvadoreña Ana Navarro-Cárdenas, presentadora del programa «The View» , uno de los más populares de la televisión estadounidense, criticó la mera inclusión del personaje de Castro en un filme. «Quiero pensar que ningún latino querría interpretar y glorificar a un dictador asesino que atemorizó Cuba durante seis décadas» , dijo.

Éstos son comentarios similares a los que despertó el fichaje del español Javier Bardem para interpretar a la estrella televisiva cubano-estadounidense Desi Arnaz en la película Being the Ricardos («Ser los Ricardo»). Y llegan una semana después de las críticas a Ana de Armas por su acento latino al interpretar a Marilyn Monroe en el filme «Blonde».

Optaron por Franco por su «parecido facial»

Adelantándose a la polémica, el productor de la película, John Martinez O’Felan , había explicado que se habían decantado por Franco porque, de entre todos los intérpretes interesados en el papel, era el que tenía «más parecido facial» .

«Estoy haciendo pruebas para otro narcotraficante latinoamericano cualquiera y James Franco va en serio a hacer de Fidel Castro» Jeff Torres, actor latino «John Leguizamo ha sido históricamente reconocido por los hispanos como uno de los primeros actores de EE.UU. de ascendencia latina desde los años 90, y siempre le he admirado. Pero sus comentarios son incultos y un ataque sin sustancia a este proyecto», aseguró O’Felan, quien también hizo ver que el filme cuenta con un elenco y equipo cuyos miembros proceden de «al menos siete naciones a lo largo de todo el mundo».

«Alina de Cuba», cuyo rodaje se prevé comenzará este 15 de agosto en las ciudades colombianas de Cartagena y Bogotá, estará basado en la historia real de Alina Fernández, una exiliada cubana que descubre que es hija de Castro . Además de Franco, contará con la actriz Ana Villafañe para encarnar a la hija del líder de la Revolución cubana, y con Mía Maestro en el papel de Natalia Revuelta, su madre. ¿Encontraste algún error? Avísanos

