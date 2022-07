Apresentadora desmaia durante debate entre candidatos conservadores

Entornointeligente.com /

A transmissão em direto do frente-a-frente, entre o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak e a secretária de Relações Exteriores Liz Truss no novo canal «TalkTV», do magnata Rupert Murdoch, foi subitamente interrompida a meio do debate, de duração prevista de uma hora.

Momentos antes da interrupção, as imagens tinham mostrado Truss a parar subitamente de falar a meio da frase com um olhar chocado no rosto enquanto se ouvia o som de uma queda no estúdio.

«Oh meu Deus!» exclamou Truss, atordoada, antes de deixar o seu lugar para se deslocar em direção à moderadora do debate, a editora política da TalkTV, Kate McCann, que tinha desmaiado.

What on earth happened then? Hope everyone is ok! #TalkTV #TheSun pic.twitter.com/M9RvqVyCr3

– Harry Rutter (@harryjohnrutter) July 26, 2022

O canal, que foi lançado em abril e organizava o debate em conjunto com o jornal The Sun, confirmou mais tarde que McCann desmaiou. «Embora ela esteja bem, o conselho médico foi que não deveríamos continuar com o debate», acrescentou em breve comunicado.

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn’t continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners.

– TalkTV (@TalkTV) July 26, 2022

Outro apresentador da TalkTV, Ian Collins, que começou a apresentar o debate no estúdio após um pequeno atraso, disse que os candidatos continuaram com uma sessão de perguntas e respostas com a audiência presente ao vivo no debate.

«São boas notícias saber que já está a recuperar», disse Sunak no Twitter cerca de 45 minutos após o incidente, marcando McCann na publicação. «Foi um grande debate e estou ansioso para ser interrogado por si novamente em breve!»

Good news that you’re already recovering @KateEMcCann .

It was a great debate and I look forward to getting grilled by you again shortly! https://t.co/ptogMJ3pt5

– Rishi Sunak (@RishiSunak) July 26, 2022

O debate já tinha sido previamente atingido por um infortúnio depois de o editor de política do The Sun, Harry Cole, ter sido forçado a retirar-se como co-moderador, após testar positivo para Covid-19.

O frente-a- frentefoi o segundo em 24 horas para Sunak e Truss, depois de os dois se terem enfrentado na noite de segunda-feira num debate acalorado na BBC.

A dupla disputa a lliderança do Partido Conservador e, consequentemente, o cargo de primeiro-ministro, depois da demissão de Boris Johnson, com cerca de 200.000 membros do partido a prepararem-se para votar no próximo mês.

O vencedor da corrida à sucessão de Boris Johnson será anunciado a 5 de setembro.

