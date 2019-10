Apresaron a un hombre y una mujer en Ureña por decomiso de cien kilos de cocaína en Coloncito

Entornointeligente.com /

Un hombre y una mujer fueron apresados en allanamiento practicado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la fronteriza población de Ureña, relacionados con el decomiso, hace una semana, de cien kilos de cocaína que en el techo de un camión tipo cava fueron decomisados en el puesto de control de Coloncito, municipio Panamericano del estado Táchira. Voceros del Comando de Zona No. 21, que jefatura el general de Brigada Juan Silbarán Quintero, explicaron que las investigaciones, que aún se mantienen en desarrollo, permitieron desmantelar una banda de traficantes de droga que se encarga de transportar estupefacientes desde las zona limítrofe de Colombia hacia la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, y que no se descarta detener en la próximas horas a otras personas. La investigación se inició hace dos fines de semana, cuando efectivos destacados en el puesto de atención ciudadana de Coloncito interceptaron un camión tipo cava para realizar una requisa de rutina y se percataron que el compartimiento de carga, una cava de aluminio, en la parte del techo, había un compartimiento secreto, donde estaban escondidos los cien kilos de cocaína. Fueron apresados el chofer y su acompañante, que declararon proceder de Ureña. Las investigaciones llevaron a los investigadores de la GNB a identificar a otros supuestos implicados y fue de esta manera que, mediante coordinación con el Ministerio Público, procedieron al allanamiento de una vivienda ubicada en el sector IV del narrio La Integración, en Ureña, donde los efectivos del Destacamento 212 y la Unidad Regional Antidrogas lograron arrestar a la pareja, que fue identificada como Adriana Yesenia C. C., de 43 años de edad, y Eduar Ronald R.R., de 29 años, a quienes les retuvieron dos motocicletas, marca Bera, y un teléfono celular, que está bajo análisis por parte de los expertos. El funcionario dijo que las investigaciones han permitido desmantelar un grupo de delincuencia organizada, dedicado concretamente al tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y que los detenidos han sido colocados a las órdenes de la Fiscalía XXIX del Ministerio Público. Se informó así mismo que efectivos del Destacamento 212, bajo el mando del Tcnel. Franklin Rivero Bayone, practicaron en la zona de frontera otros procedimientos que llevaron al decomiso de drogas. Entre estos se encuentra la captura en Peracal de un hombre, identificado como J. A. Sandoval Celis, colombiano de 30 años de edad, quien transportaba adheridos a su cuerpo, concretamente en sus partes íntimas, dos envoltorios con una sustancia de color rosado, que resultaron ser anfetaminas. En el procedimiento también participaron efectivos de la Unidad Regional Contra Drogas URIA -21 y fue practicado cuando, a través del sistema de rayos equis, se observó los dos paquetes adheridos a su cuerpo. El ciudadano manifestó que se trasladaba de Cúcuta a San Cristóbal. En el sector "Mata de Mula", municipio Rafael Urdaneta, vía a Delicias, en operación conjunta con funcionarios de PoliTáchira, fue apresado el ciudadano S. A. Maldonado Lizcano, de nacionalidad venezolana y 29 años de edad, quien conducía un camión, marca Ford, tipo volteo, color blanco, en cuya cabina fue localizado un bolso de colores negro y azul, contentivo de ocho envoltorios con una sustancia que fue identificada como cocaína, para un peso de ocho kilos 605 gramos. Por otra parte, en el puesto de la aduana principal de San Antonio del Táchira fue arrestado un ciudadano de nombre J. A. Martínez Pereira, de nacionalidad venezolana y 23 años, con residencia en Cúcuta, quien intentaba ingresar al país transportando un compresor de aire acondicionado industrial, que manifestó llevaba hacia la ciudad de Barquisimeto. En realidad, el compresor estaba vacío y en su interior fueron encontradas varias panelas con restos vegetales, para un total de doce kilos con 30 gramos de marihuana.

