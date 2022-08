Apresado pelotero dominicano Marcell Ozuna tras conducir bajo influencia de sustancias

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- El jugador dominicano de los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna, fue detenido la madrugada de este viernes por conducir bajo la influencia de sustancias.

El beisbolista fue llevado a la comisaría de Gwinnett, en Georgia, a las 4:39 de la madrugada de este viernes, según informó el medio estadounidense CBS46.

El referido medio de comunicación no especifica la sustancia.

Ozuna, de 31 años, también fue arrestado en 2021 tras haber sido acusado de agresión grave después de que la policía de Sandy Springs dijera que lo vieron estrangular a su esposa.

En noviembre de 2021, el comisionado de Grandes Ligas, Robert D. Manfred Jr., anunció que el jardinero de los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna, fue suspendido sin pago por 20 juegos de temporada regular por violar la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil de las Grandes Ligas.

«Mi oficina ha completado su investigación sobre las acusaciones de que Marcell Ozuna violó la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil de las Grandes Ligas», indica el comunicado publicado aquella ocasión sobre el caso.

Marcell Ozuna viene de jugar en la liga invernal dominicana con Gigantes del Cibao, equipo que terminó campeón en la temporada. Él fue el jugador más valioso de la Serie Final frente a Estrellas Orientales.

BREAKING: Atlanta #Braves player Marcell Ozuna has been arrested for DUI. >> https://t.co/2zPAXEoC3i pic.twitter.com/iqDejlnPoP

— CBS46 (@cbs46) August 19, 2022

