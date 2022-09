Aprende «Cómo crear un documental exitoso»

Entornointeligente.com /

Un taller de alto nivel de Gran Cine y el American Film Showcase

Tener entre 22 y 45 años de edad, haber realizado un corto o un largometraje o haber concebido un proyecto para producir una película centrada en el tema de los Derechos Humanos, son los requisitos para participar en el taller «Cómo crear un documental exitoso», coordinado por el Circuito Gran Cine.

Se trata de una actividad dividida en varias etapas de selección. Del total de inscritos, un comité escogerá un máximo de 25 participantes, que deberán tener el compromiso de presentar 25 propuestas, de las cuales, el mismo comité seleccionador, escogerá ocho. Los autores de esos ocho proyectos documentales recibirán el acompañamiento de docentes venezolanos expertos en el género documental, quienes actuarán como sus mentores. Posteriormente, esos ocho seleccionados deberán defender sus proyectos ante un jurado calificador. Y es ese jurado el que va a seleccionar a los cuatro ganadores de un capital semilla de 3.000 dólares para cada uno, patrocinado por el American Film Showcase.

Sobre el creador del taller

Hasta el 15 de septiembre los interesados en el área tendrán oportunidad de inscribirse en «Cómo crear documentales exitosos», que será conducido por el reconocido documentalista estadounidense de origen mexicano Rodrigo Reyes, quien ha proyectado su trabajo premiado en todo el mundo, en festivales como Tribeca, Hot Docs, BFI London y The Museum of Modern Art en Nueva York, donde ha obtenido críticas muy positivas en medios de gran alcance internacional como la revista Variety y el diario New York Times. Reyes ha recibido, además, apoyo significativo para su trabajo del Instituto Mexicano de Cine (IMCINE), el Instituto Sundance, el Instituto de Cine Tribeca y su trabajo ha sido incluido en la serie documental de World Channel America ReFramed, entre otras plataformas.

Un taller dentro de un festival

«Cómo crear documentales exitosos» se desarrolla como parte de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos «Miradas Diversas» 2022, que tendrá lugar del 1 al 11 de diciembre. Se trata de un evento convocado anualmente por el Circuito Gran Cine, inscrito en la Red Internacional de Festivales de Cine de Derechos Humanos.

Es por ello que los temas a abordar en este taller estarán enmarcados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Durante la premiación del festival se darán a conocer los cuatro proyectos ganadores.

Los interesados en participar deberán llenar el formulario digital que aparece en este link https://forms.gle/kcaCnAqoeUZA9tau8 y adicional al currículo cada aspirante deberá presentar una idea de documental que aborde temas de Derechos Humanos de acuerdo a los requisitos establecidos ya mencionados.

