Aprenda como funciona el gobierno local

Saber cómo funciona el gobierno federal, estatal o local, quiénes son las personas que representan a los ciudadanos en las alcaldías, juntas escolares u otras instancias gubernamentales o conocer los derechos y deberes de los residentes, son algunos de los temas que se tratarán en las academias gubernamentales que comenzarán pronto en Florida Central.

En la ciudad de Orlando, el comisionado del Distrito 2, Tony Ortiz, invitó a los residentes de su área a inscribirse en estas clases gratuitas que comenzarán el día 14 de agosto y se ofrecerán todos los martes, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. hasta el 9 de octubre.

“Una de las cosas más interesantes, no solo con los hispanos, es que [la gente] no conoce a su gobierno. La gente es fanática de ‘x o y’ partido y no saben cómo funciona el sistema. Cuando el ciudadano necesita ayuda debe saber a quién llamar. Eso hace el sistema más eficiente y nos permite brindar un mejor servicio”, aseguró Ortiz.

