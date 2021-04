Aprendí a escribir copiando y copiando: Daniel Balderas Barragán

Entornointeligente.com / Daniel Balderas Barragán es un joven artista mexicano quien nació en Guadalajara, Jalisco, y que creció en Tepic, Nayarit. Aficionado al arte de pensar mientras se recorre un camino, Daniel se trasladó a Europa, precisamente a Holanda, lugar en donde reside y desde donde ha podido conjuntar su labor de músico con la de escritor. San Cortés es el título de su EP debut, y La Risa es el nombre de su primera novela, la cual trata la historia de un joven quien intercala sus recuerdos y pasiones que son compartidas con otros personajes a través de un recorrido que va de México a Suiza, pasando por Madrid. Sobre esta novela y sobre su trabajo creativo charlamos con este autor.

Sobre tu trayectoria en la escritura, ¿cómo llegas a ser narrador y qué significa para ti este arte?

Comencé a escribir cuando era adolescente. Me surgía la motivación cada vez que terminaba una novela, y obviamente terminaba copiando el estilo del autor que apenas había leído. Escribí cuentos de ciencia ficción cuando leí la Trilogía de la Fundación, de Asimov; comencé una novela apresurada sobre mi propio monstruo terrorífico, que no era más que una copia de It, de Stephen King o el Cthulhu, de Lovecraft; intenté historias cursis cuando leí Cumbres Borrascosas (que por cierto es una novela todo menos cursi). La respuesta es, pues, copiando y copiando. Empecé a sentirme verdaderamente bien con lo que escribía cuando me di cuenta de que ya no imitaba lo último que leía, sino que iba siguiendo una forma propia. También debo decir que llevo escribiendo un diario por más de diez años. Eso creo que me ayudó también a encontrar mi forma de narrar.

-Sé que también eres músico, ¿cómo conviven en ti estas dos disciplinas artísticas?

La música es la primera cosa de la que me enamoré. La descubrí poco antes de los libros. A los diez años mis papás me compraron mi primera guitarra y eventualmente, tras otra serie de furores (y muchos años de plagios), salieron canciones propias, que son las del Proyecto Barragán. Sin duda hay conexión entre ambas cosas. La risa está colmada de referencias a canciones en diferentes situaciones. Si el lector las escuchara mientras va leyendo, creo que se acercaría mucho a lo que yo sentí cuando iba escribiendo. Un gran libro, por cierto, que da en el clavo con esta misma intención es Instrumental, de James Rhodes.

Tu novela titulada La Risa, narra la historia de un joven que se traslada geográficamente de un continente a otro, pero también se traslada emocionalmente a través de recuerdos. ¿Cuéntame un poco de cómo surgió esta historia?

La verdad es que surgió de forma completamente involuntaria. Como dijo algún otro autor: una palabra a la vez. Y casi siempre lejos del teclado. Siempre me ha gustado caminar. Me gustaba cuando era adolescente en Tepic, cuando estudiaba en Guadalajara, cuando viví por corto tiempo en la Ciudad de México, los años que estuve en Zúrich, mis primeros años en un pueblo de los Países Bajos, y ahora mismo en Róterdam. Siempre que camino por estos lados (aún tengo la fortuna de volver a cada uno de ellos), voy dándole vueltas a cosas. Mi novia a veces se molesta porque camino en silencio. Cada una de las partes de la novela se fue haciendo mientras caminaba. Creo que por eso busco trasladar a los personajes geográficamente además de temporalmente. Para mí los lugares hablan de una etapa de vida.

En tu novela hay algunas ilustraciones, ¿cómo se complementan con tu trabajo escrito?

Esto fue una idea de mi manager, Mario. Él es un genio para los proyectos artísticos. Junto con él y mi hermana nos pusimos a idear la presentación de la novela. Mi hermana ha hecho excelentes diseños de Barrag?n y de mi blog, Kolembo the Snail. Pero para estas ilustraciones decidimos buscar a un ilustrador, Gibrán Turón, cuyo gran talento se puede ver en la portada misma de la novela.

¿Cuáles son tus lecturas y cómo lees a la literatura mexicana desde tu residencia en Europa?

Cada vez que voy a México voy a dos o tres librerías y me traigo lo que me encuentro de José Agustín, Ibargüengoitia, Spota, Krauze u otros, más otros libros latinoamericanos, como Borges, García Márquez o Vargas Llosa. Leo ficción y no ficción. En ambas, he tenido temporadas: me he obsesionado con José Agustín, Saramago, Asimov, Nietzsche, García Márquez, Nassim Taleb y obviamente Kundera. Ahora estoy leyendo las Memorias de Paul Volcker, One Flew Over the Cuckoo’s Nest de Kesey, El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, el Tratado lógico-filosófico de Wittgenstein, The Intelligent Investor de Benjamin Graham, Humano demasiado humano de Nietzsche, entre otros. Y la última impresionante novela que leí fue La ciudad y los perros, de Vargas Llosa.

