Aprehenden a una persona vinculada a crimen en discoteca de Chilibre

La Fiscalía de Homicidios/ Femicidios del Área Metropolitana informó este martes sobre la aprehensión de una persona implicada en el asesinato de dos personas en el sector de Las Vegas en el corregimiento de Chilibre, mientras se encontraban en una discoteca.

El sujeto fue aprehendido en colaboración con las unidades de la Policía Nacional.

En pasado 14 de abril se reportó una balacera en ese sector que acabó con la vida de dos hombres y dejó a varias personas heridas quienes tuvieron que ser llevadas a hospitales cercanos en Colón.

La Fiscalía de Homicidios/Femicidios del Área Metropolitana y @ProtegeryServir aprehendieron a una persona por hecho registrado el fin de semana en Chilibre, donde fallecieron dos personas. En las próximas horas será llevado ante un Juez de Garantías. pic.twitter.com/D3S9fhYvJ8

— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 16 de abril de 2019

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com