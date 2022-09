Apreensão de documento com segredos nucleares aumenta os problemas legais de Donald Trump

Entornointeligente.com /

A revelação de que o FBI descobriu nas buscas realizadas na casa de Donald Trump, na Florida, um documento que descreve as defesas militares de um governo estrangeiro, incluindo as suas capacidades nucleares, poderá aumentar os problemas legais do ex-Presidente dos EUA.

O documento foi encontrado na residência e clube privado de Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, no centro da costa atlântica do estado da Florida, em Agosto passado, revelou esta quarta-feira o Washington Post , citando fontes próximas do caso.

Segundo o jornal norte-americano, a descoberta confirma as preocupações que existiam nos serviços de informação dos Estados Unidos sobre o material classificado que supostamente estava escondido na propriedade de Trump.

Alguns dos documentos apreendidos detalham operações ultra-secretas dos Estados Unidos das quais muitos altos funcionários da segurança nacional do país não tinham conhecimento.

Somente o Presidente e alguns membros do seu gabinete poderiam autorizar outros funcionários do Governo a aceder aos detalhes desses programas secretos, segundo as mesmas fontes, que falaram ao Washington Post sob condição de anonimato.

Os documentos sobre essas operações altamente secretas exigem autorizações especiais e alguns deles eram acessíveis a um número restrito de pessoas, mantidos a sete chaves, quase sempre numa instalação segura de informações compartimentadas e com um oficial de controlo designado para monitorizar a sua localização.

Os documentos foram armazenados em Mar-a-Lago, «com segurança incerta durante mais de 18 meses», após Trump ter deixado a Casa Branca, sublinhou o mesmo jornal.

Em declarações à CNN, o antigo director-adjunto do FBI, Andrew McCabe, afirmou que as autoridades tinham toda a legitimidade para levar a cabo as buscas na residência do ex-Presidente.

«A seriedade dos documentos elimina qualquer dúvida sobre se o Departamento de Justiça e o FBI tinam realmente de efectuar a busca, que na altura foi entendida como uma acção excessivamente agressiva tomada do nada. Agora sabemos que isso não é verdade. Sabemos que a equipa de Trump estava a enganar o governo e resistiu à devolução desses documentos durante um ano e meio», disse McCabe, que foi afastado do FBI por Trump em 2018.

Por sua vez, Michael Moore, antigo procurador-geral do estado da Georgia, considerou que a descoberta de que Trump guardava ilegalmente documentos com segredos nucleares de uma potência estrangeira aumenta a possibilidade de o Departamento de Justiça montar um caso judicial contra Donald Trump.

«Estas informações sobre capacidades de defesa nuclear são particularmente preocupantes, e não há uma boa maneira do ex-Presidente dar a volta à questão», adiantou Moore, também à CNN.

Após meses de tentativas, o FBI recuperou mais de 300 documentos confidenciais em Mar-a-Lago este ano: 184 num conjunto de 15 caixas enviadas à Administração Nacional de Arquivos e Registos em Janeiro, mais 38 entregues por um advogado de Trump aos investigadores em Junho e mais de 100 documentos adicionais descobertos numa busca aprovada pelo tribunal em 8 de Agosto.

Entre os documentos confidenciais obtidos em Agosto, alguns foram marcados como «HCS», uma categoria de informações governamentais altamente sensíveis que se refere aos «Sistemas de Controlo HUMINT», usados para proteger informações colectadas através de fontes secretas. Havia também material que nunca deveria ser partilhado com nações estrangeiras.

Numa publicação no Twitter, o congressista democrata Adam Schiff, que preside à comissão dos serviços secretos na Câmara dos Representantes, levantou a questão: «Porque é que Trump levou os documentos para Mar-a-Lago? Porque é que recusou devolvê-los?»

