Apraful: la tecnológica uruguaya con foco en salud cumplió 30 años y llegó al 70% del mercado

Apraful , empresa tecnológica uruguaya experta en soluciones de gestión para la salud , cumplió 30 años y se consolida cómo la empresa más grande del sector. Además, la firma anunció que buscará crecer «aún más» en el interior del país a la vez que seguirá sumando innovaciones tecnológicas que permitirán mejoras en los servicios de las prestadoras «el objetivo es poner al paciente más en el centro», aseguró Álvaro Queijo, director de la compañía.

«La empresa comenzó con lo transaccional y operativo en gestión, como software para la farmacia, las agendas médicas , y hemos evolucionado a lo largo de estos treinta años sumando soluciones como, por ejemplo, herramientas de pago online , historia clínica electrónica , telemedicina , sistema de apoyo a la decisión clínica, kioscos, apps y portales para pacientes , entre otros. Somos completamente transversales, contamos con el primer y único sistema de gestión integral para la salud de nuestro país. Ahora estamos desarrollando una nueva etapa que implica herramientas que permitan el auto cuidado, la prevención y seguridad del paciente , ese el siguiente nivel», destacó.

Según comentó, el mayor crecimiento de la compañía se concretó en los últimos 10 años. En ese período duplicó su cartera de clientes. «Crecimos mucho por diversas causas. La consolidación de la reforma de la salud, la iniciativa de los propios prestadores y la del Gobierno con Salud.uy , que aceleró la digitalización del sector . También es verdad que hoy en día las personas exigen servicios siempre disponibles y mejores prestaciones en salud. La pandemia acentuó la necesidad de autogestión que tienen las personas respecto a su salud por las restricciones y la saturación del sistema de salud que genero covid. Los pacientes tenemos la necesidad de tener visibilidad y control acerca de estado de salud más que nunca. Queremos acceso, control, información y servicios auto gestionables», aseguró.

Alvaro Queijo, director de la empresa, destacó el nivel de adopción tecnológica del sistema de salud uruguayo. (foto: Darwin Borrelli Al presente Apraful cuenta con unos 35 clientes que representan un 70% del sector privado del sistema integrado de salud , y abarca a gran parte del país. «Estamos 50% y 50% y tenemos chances de crecer mucho en el interior, eso va a pasar seguramente el próximo año», dijo.

Sus clientes utilizan sus múltiples soluciones de gestión en áreas operativas, comercial, asistencial y clínica, que según Queijo , alcanzan a más de 1.000.000 de usuarios. «Esa es la cantidad de usuarios entre pacientes y funcionarios de los prestadores, incluidos técnicos y médicos, que utilizan alguna de sus herramientas».

Un factor clave en crecimiento de la empresa ha sido su equipo, subrayó. Compuesto por 70 personas, en los últimos años amplió las profesiones y, de estar integrado casi exclusivamente por perfiles informáticos, pasó a sumar profesionales de otras especialidades como contadores , licenciados en enfermería, en nutrición, médicos, químicos, equipo multidisciplinario . «¿El objetivo? Hablar el mismo idioma que los clientes», señaló el ejecutivo.

A esto le sumaron alianzas con empresas de clase mundial de la talla de Vidal Vademecum , concretada en 2019, cuya herramienta permite tomar mejores decisiones a la hora de hacer prescripción de fárma cos . Al respecto, Queijo explicó: «Al momento de prescribir, el software analiza las interacciones droga-droga y suma al análisis , datos de patologías del paciente y en caso de detectar algo adverso emite alarmas que adviertan de los riesgos».

Los datos como aliados Uno de los caminos de innovación que transita ahora la empresa, se cimienta en dar mejor experiencia a los pacientes y en soluciones de analítica de datos . «Ahora estamos desarrollando kioscos de autogestión con más funcionalidades como por ejemplo pagos (tarjetas y efectivo). También estamos apuntando a desarrollos de analítica de datos que ayuden a la toma decisiones mucho más tácticas y estratégicas. Por ejemplo, herramientas que entiendan los patrones de uso de los servicios por parte de los usuarios. También que analice como está compuesta la población de las instituciones de salud , cuándo usan más los servicios, qué utilizan más, qué momentos está holgada de recursos, cuando hay ‘lagunas de atención’, etcétera. Esto permite planificar de forma más acertada la gestión y decidir con fundamentos, en el momento oportuno, realizar proyecciones y así optimizar el trabajo», señaló.

Alvaro Queijo,. «La tecnología se convirtió en un ineludible e indispensable aliado del sistema de salud», opinó. (Foto: Darwin Borrelli) Pero no es todo. La tecnológica también trabaja para que las instituciones «entiendan» cómo están prescribiendo los médicos en base a las patologías de los pacientes , qué estudios están mandando, y hasta cuáles son las principales patologías que tienen los usuarios, separadas por rango etario, por zonas geográficas o tipo de convenio comercial. «Antes no había chance de hacerlo, no estaba la base. Ahora esa información está a un clic», dijo

Queijo es optimista sobre la adopción de este tipo de soluciones en Uruguay. «A partir de ciertas iniciativas a nivel país, Uruguay tiene un buen nivel de adopción tecnológica en el sector salud y está más parejo que el resto de Latinoamérica, hay cierta homogeneidad. Algunos prestadores están muy adelantados, han hecho un gran esfuerzo. Creo que es momento de capitalizar y profundizar temas dirigidos al paciente , es la oportunidad de traerlo más al centro. Porque al final, mejorar la calidad asistencial hace que tengamos más pacientes sanos y esto repercute positivamente en todo el sistema de salud», opinó.

En definitiva, el ejecutivo se pregunta: «¿Qué podría hacer el sector salud hoy sin tecnología?» «Sin lugar a duda que, sin ser el centro, pasó a ser el soporte de todo lo que pasa con las instituciones y con los pacientes. Se convirtió en un ineludible e indispensable aliado. Todo lo que pasa hoy, y las mejoras en las eficiencias del sector tiene como base la tecnología «, concluyó.

Controles, pastillero y app para funcionarios Entre los desarrollos que apronta la empresa, Queijo destacó soluciones que permitirán mejores controles de poblaciones como hipertensos y diabéticos, pero también para embarazadas e incluso, profesionales de la salud. «Sumaremos solucione que permitan a usuarios subir datos a la aplicación de su prestador de salud sobre controles de glicemia y de presión, que quedarán registrado en su historia clínica. También lanzaremos un ‘pastillero’ que, una vez se carga una prescripción médica al perfil del paciente, y la app avisa cuándo tiene que tomar sus remedios y debe notificar que lo hizo. Esto, además de ser una solución para el paciente, ayuda al prestador a saber si el paciente sigue adecuadamente el tratamiento y cumple las tomas correctamente. Otro producto es contenido específico para embarazadas con los controles sugeridos, alertas sobre su agenda medica según las etapas y un diario personal donde cada mujer anote no solo sus controles sino también sentimientos, sensaciones», culminó

