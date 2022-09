Apple vai apresentar o novo iPhone 14

Entornointeligente.com /

Esta quarta-feira vai ser apresentado o novo iPhone 14. Trata-se do evento anual da Apple, o mais importante do ano, que acontece no auditório Steve Jobs, na sede da empresa, em Cupertino, na Califórnia.

À semelhança do que acontece desde 2020, com a pandemia de covid-19, a apresentação é virtual — pode seguir aqui .

O novo telemóvel é sempre o produto mais aguardado. Rumores apontam para que, este ano, a Apple dê um salto importante no que diz respeito à resolução das câmaras, que devem passar dos 12 MP para 48 MP. Este upgrade deverá estar disponível apenas nos modelos Pro.

Será também apresentado o novo relógio inteligente, o Apple Watch 8, com possíveis alterações no desenho, a par de um novo sensor capaz de medir a temperatura da pele.

Espera-se também que seja apresentada a nova geração dos auriculares AirPods Pro e — o rumor dura há anos — um dispositivo de realidade virtual.

