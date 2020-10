¿100 días para enamorarnos tendrá temporada 2?: elenco responde por continuación

Entornointeligente.com /

En pocos días, 100 días para enamorarnos ha logrado gran éxito en Netflix , servicio que solo en Perú la tiene como la serie más vista.

Con 57 episodios en su primera temporada, espectadores ya se preguntan cuándo podrán ver la continuación de la singular historia.

¿De qué trata 100 días para enamorarnos? La serie sigue la vida de Constanza Franco , exitosa abogada que divide su vida profesional con su posición de madre y esposa; y de Remedios Rivera , también madre, pero con una vida un tanto diferente: es un espíritu libre. Con 20 años de matrimonio, ambas deciden terminar con sus parejas

Con amores del pasado que regresan, Constanza le plantea a su esposo un descanso de 100 días para decidir si se divorcian o no

100 días para enamorarse, la serie sensación de Netflix. Foto: Telemundo

¿Cuándo será el estreno de la temporada 2 de 100 días para enamorarnos? Quiénes han hablado sobre la temporada 2 de 100 días para enamorarnos son sus propios actores. A través de un video promocional en Instagram, cada uno de los miembros del elenco envió un mensaje a los fans, donde explicaron que tuvieron que suspender las grabaciones de la ficción en marzo por la propagación del coronavirus

En la publicación no solo dan recomendaciones para sobrellevar la pandemia, sino también anuncia que el programa “todavía tiene muchas historias por contar”. Por el momento Telemundo no ha dado información sobre los nuevos capítulos ni cuándo retomarán las grabaciones

